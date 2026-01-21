PNJ xin ý kiến cổ đông tăng phát hành hơn 170 triệu cổ phiếu tăng vốn lên trên 5.100 tỷ

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa công bố nghị quyết HĐQT về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó đáng chú ý có phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án, PNJ dự kiến phát hành hơn 170,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC năm gần nhất được kiểm toán. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1-2/2026.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PNJ đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử với thị giá 111.900 đồng/cp, tăng 16% từ đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng ở mức hơn 38.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/1 tới đây, PNJ sẽ chi khoảng 341 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 12/1 trước đó.

Về triển vọng kinh doanh, báo cáo phân tích mới đây của Mirae Asset đặt kỳ vọng rất lớn vào khả năng tăng trưởng cao của PNJ trong quý cuối năm. Bộ phận phân tích này dự phóng lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 của PNJ có thể đạt 2.419 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Điều này đồng nghĩa với dự báo PNJ lãi đến hơn 800 tỷ trong quý 4, mức cao kỷ lục.

Mirae Asset đánh giá việc Chính phủ tăng cường siết chặt và kiểm tra tính pháp lý của nguồn cung vàng trên thị trường được kỳ vọng sẽ gây áp lực lên hoạt động kinh doanh của các tiệm vàng nhỏ lẻ. Trong bối cảnh đó, PNJ với nền tảng pháp lý minh bạch và hệ thống tuân thủ đầy đủ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị phần.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn tăng trưởng doanh thu, phản ánh kỳ vọng biên lợi nhuận tiếp tục được cải thiện. Việc tinh giản và tối ưu hóa mạng lưới cửa hàng tiếp tục giúp duy trì hiệu quả vận hành. PNJ không cần mở rộng quy mô quá nhanh nhưng vẫn gia tăng hiệu quả trên từng điểm bán, nhờ lợi thế thương hiệu, cơ cấu sản phẩm.

Với những triển vọng trên, PNJ được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ về kết quả kinh doanh trong năm tới. Mirae Asset dự phóng doanh thu năm 2026 của PNJ đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế có thể đạt khoảng 3.080 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng gần 28% so với cùng kỳ 2025.