TVB bị HoSE nhắc nhở do giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Chứng khoán T-Cap (MCK: TVB, sàn HoSE) về việc giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định.

Theo đó, qua theo dõi và kiểm tra, HoSE nhận thấy ngày 22/12/2025 công ty đã thực hiện mua lại gần 2,98 triệu cổ phiếu TVB theo phương thức thực hiện chuyển quyền sở hữu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhưng không công bố thông tin theo quy định.

Do đó, HoSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị TVB phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ tại Thông tư số 118/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chứng khoán T-Cap là tên gọi mới của Chứng khoán Trí Việt

Trước đó, HoSE cũng đã có văn bản nhắc nhở TVB về việc chậm công bố thông tin 24 giờ. Cụ thể, ngày 31/12/2025, HoSE đã nhận được văn bản số 332/2025/CV-T-CAP của TVB công bố thông tin về Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

Đến ngày 7/1/2026, HoSE nhận được công văn số 09/2026/CV-T-CAP công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, TVB đã chậm công bố thông tin khi có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo quy định.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị TVB nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Về giao dịch cổ phiếu quỹ, ngày 22/12/2025, TVB đã hoàn tất việc thực hiện mua lại gần 2,98 triệu cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị mua lại gần 29,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trước khi thực hiện giao dịch, TVB không sở hữu cổ phiếu quỹ nào, sau giao dịch doanh nghiệp chính thức sở hữu gần 2,98 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, vốn điều lệ của TVB giảm từ gần 1.121 tỷ đồng xuống còn hơn 1.091 tỷ đồng.