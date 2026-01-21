MBS chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS, sàn HNX) vừa có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 23/2/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền biểu quyết. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 3/2026; thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm trưng bày sẽ được công bố tại Thông báo mời dự Đại hội thường niên năm 2026.

Tại đại hội, MBS dự kiến trình trình cổ đông xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo tổng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương án hoạt động năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo tình hình quản trị năm 2025;

Cổ đông cũng dự kiến thôn qua một số tờ trình về Báo cáo tài chính chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2025 và kế hoạch năm 2026; thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026; việc niêm yết trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027;... và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, MBS có lần đầu tiên đạt lợi nhuận năm trên 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2025 MBS đạt 3.639 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 17% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2024. Với kết quả này, công ty đã vượt gần 9% mục tiêu lãi trước thuế 1.300 tỷ đồng đề ra năm nay.

Cuối năm 2025, tổng tài sản MBS đạt hơn 30.776 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Quy mô tài sản chủ yếu tăng mạnh ở các khoản cho vay tăng thêm 4.800 tỷ đồng lên gần 15,041 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư HTM tăng thêm gần 1.400 tỷ đồng lên hơn 6461 tỷ đồng; danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) từ gần 1.974 tỷ đồng lên hơn 3.104 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền từ gần 1.774 tỷ đồng lên hơn 2.684 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 58%, tương ứng quy mô hơn 17.730 tỷ đồng, tăng 36%. Trái phiếu dài hạn tăng gấp rưỡi so với đầu năm quy mô gần 1.562 tỷ đồng.