Đất Xanh Miền Nam bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì “ém” thông tin tài chính, trái phiếu

Ngày 19/01/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 66/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Văn phòng 1, tầng 9, tòa nhà Pearl Plaza,số 561A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Cụ thể, Đất Xanh Miền Nam bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Đất Xanh Miền Nam không công bố thông tin đối với: Báo cáo tài chính năm 2023, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Tình hình thanh toán gốc lãi năm 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp bán niên 2025.

Đất Xanh Miền Nam được thành lập năm 2009, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản. Hiện Đất Xanh Miền Nam đang có vốn điều lệ 272,4 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Đỗ Văn Mạnh .

Đáng chú ý, dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, hiện Đất Xanh Miền Nam vẫn chưa tất toán thành công lô trái phiếu MNRCH2123001 với giá trị 150 tỷ đồng, đến kỳ đáo hạn vào ngày 31/12/2023.

Đây là lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là 6.810.000 cổ phần CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam, thuộc sở hữu của ông Đỗ Văn Mạnh, ông Vũ Văn Thắng và ông Lê Văn Hân.

Tổ chức lưu ký của lô trái phiếu này là CTCP Chứng khoán Phố Wall.

Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 14/1 vừa qua, HĐQT CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services; HoSE: DXS) đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của doanh nghiệp tại Đất Xanh Miền Nam.

Cụ thể, Đất Xanh Services dự kiến thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần (49%) đang nắm giữ tại Đất Xanh Miền Nam trong quý I/2026. Giá chuyển nhượng tối thiểu của mỗi cổ phần không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm giao dịch. Sau khi hoàn tất, Đất Xanh Miền Nam sẽ không còn là công ty liên kết của Đất Xanh Services.

Được biết, tại thời điểm cuối tháng 9/2025, Đất Xanh Miền Nam là đơn vị liên kết của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh Đất Xanh Services với tỷ lệ nắm giữ là 49%.

Như vậy, nếu thương vụ trên diễn ra thành công Đất Xanh Services sẽ thu về tương ứng hơn 133 tỷ đồng.