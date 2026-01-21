Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng cao vút, đại gia vàng báo lãi hơn 2.800 tỉ đồng

21-01-2026 - 17:32 PM | Thị trường chứng khoán

Công ty PNJ hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 trong bối cảnh giá vàng miếng, vàng nhẫn liên tục lập những mốc cao mới.

Chiều 21-1, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng niêm yết mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 170 triệu đồng/lượng, tăng tiếp 800.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được giao dịch quanh mốc cao kỷ lục.

Vàng nhẫn thương hiệu SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 165,4 - 167,9 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 800.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn 99,99% thương hiệu PNJ được Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch lên tới 165 triệu đồng/lượng mua vào, 168 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng cao vút, đại gia vàng báo lãi hơn 2.800 tỉ đồng - Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn trơn đang ở mức đỉnh quanh 168 triệu đồng/lượng

Trong vòng 1 ngày, cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn tăng tổng cộng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lập đỉnh theo giá thế giới, khi kim loại quý trên sàn quốc tế duy trì ở mức cao nhất từ trước tới nay – 4.856 USD/ounce. Trong phiên hôm nay, có thời điểm giá vàng áp dụng mốc 4.900 USD/ounce.

Kim loại quý lập đỉnh thúc đẩy doanh thu của các công ty vàng cũng đạt kỷ lục.

Chiều 21-1, Công ty PNJ công bố kết quả kinh doanh năm 2025 tổng cộng 34.976 tỉ đồng doanh thu thuần và 2.829 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 33,9% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu đến từ mảng trang sức chiếm 80,6% trong tổng cơ cấu doanh thu năm 2025.

Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành 144,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2025, vượt mức chỉ tiêu kinh doanh năm đăng ký tại Đại hội đồng cổ đông.

Xét về hiệu quả kinh doanh theo từng kênh, trong bối cảnh sức mua biến động do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ PNJ năm 2025 vẫn tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Theo PNJ, kết quả này được hỗ trợ bởi sự phục hồi nhu cầu trong quý IV/2025; chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa được điều chỉnh linh hoạt theo sự thay đổi thị trường.

Giá vàng cao vút, đại gia vàng báo lãi hơn 2.800 tỉ đồng - Ảnh 2.


Theo Thái Phương

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty chứng khoán thua lỗ 14 quý liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên 145 tỷ đồng

Một công ty chứng khoán thua lỗ 14 quý liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên 145 tỷ đồng Nổi bật

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường Nổi bật

EVF về đích ấn tượng năm 2025, lợi nhuận vượt kế hoạch

EVF về đích ấn tượng năm 2025, lợi nhuận vượt kế hoạch

17:30 , 21/01/2026
Phiên 21/1: Tự doanh CTCK "quay xe" bán ròng gần 200 tỷ đồng, 2 cổ phiếu ngân hàng bị "xả" mạnh nhất

Phiên 21/1: Tự doanh CTCK "quay xe" bán ròng gần 200 tỷ đồng, 2 cổ phiếu ngân hàng bị "xả" mạnh nhất

17:29 , 21/01/2026
Ông Trương Sỹ Bá xây nhà máy công nghệ cao thứ hai: Vốn 625 tỷ, dự mang về 1.000 tỷ doanh thu mỗi năm

Ông Trương Sỹ Bá xây nhà máy công nghệ cao thứ hai: Vốn 625 tỷ, dự mang về 1.000 tỷ doanh thu mỗi năm

17:08 , 21/01/2026
PV Power tiếp tục chào bán hơn 4 triệu cổ phiếu ‘ế’ cho 62 cá nhân

PV Power tiếp tục chào bán hơn 4 triệu cổ phiếu ‘ế’ cho 62 cá nhân

16:45 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên