EVF về đích ấn tượng năm 2025, lợi nhuận vượt kế hoạch

Quý IV duy trì đà tăng trưởng và kết quả cả năm vượt kỳ vọng

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đã thiết lập trong quý III/2025, theo báo cáo tài chính quý IV, EVF ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.104,2 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của EVF đạt 894,33 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1.123 đồng/cổ phiếu. Kết quả này cho thấy, EVF vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ngay trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025 là thời điểm chi phí vốn và áp lực cạnh tranh đã gia tăng mạnh trong toàn ngành.

EVF đã nỗ lực cho một năm kinh doanh nhiều khởi sắc.

Như vậy, lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế của EVF vượt 15% kế hoạch lợi nhuận năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng thu nhập hoạt động cả năm đạt 2.213,5 tỷ đồng. Biên lãi ròng (NIM) được duy trì ở mức 3,06%, cho thấy khả năng sinh lời ổn định của EVF so với mặt bằng chung của các công ty tài chính.

Điểm sáng lớn trong kết quả kinh doanh chi tiết đến từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư. Theo đó, với chiến lược góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản, tránh đầu cơ và ưu tiên kiểm soát rủi ro, hoạt động đầu tư đã đóng góp 170,7 tỷ đồng lợi nhuận vào kết quả kinh doanh năm 2025 của EVF, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, dư nợ cho vay khách hàng của EVF tại thời điểm 31/12/2025 đạt 61.745 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn.

Hiệu quả vận hành tiếp tục là điểm sáng

Một trong những yếu tố giúp EVF duy trì kết quả tích cực là khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cả năm 2025 của EVF ở mức 12,67%, tiếp tục nằm trong nhóm thấp của ngành tài chính ngân hàng. Theo đánh giá của giới phân tích, kết quả này đến từ việc EVF có bộ máy tinh gọn, chỉ gần 300 nhân sự, tối ưu quy trình và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, đặc biệt là vận hành mảng tài chính tiêu dùng và tài chính số.

Song song đó, công tác quản trị rủi ro và trích lập dự phòng của EVF được thực hiện thận trọng, giúp tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức kiểm soát và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Định hướng bền vững cho giai đoạn tới

Bên cạnh kết quả tài chính, EVF tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, trong đó chú trọng mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực thân thiện môi trường như năng lượng tái tạo, xe điện, các mô hình sản xuất xanh và ưu tiên các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Dù quy mô hiện tại chưa lớn nhưng đây được xem là bước đi dài hạn, giúp EVF đa dạng hóa danh mục và tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong tương lai.

Khép lại năm 2025, EVF cho thấy hình ảnh của một công ty tài chính tăng trưởng ổn định, kiểm soát rủi ro tốt và vận hành hiệu quả. Trong bối cảnh ngành vẫn còn nhiều biến động, việc duy trì được hiệu quả kinh doanh và vượt kế hoạch lợi nhuận là nền tảng quan trọng để EVF bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động và nhiều dư địa phát triển.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/01/2026, giá cổ phiếu EVF là 11.550 đồng/cổ phiếu.