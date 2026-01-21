PV Power tiếp tục chào bán hơn 4 triệu cổ phiếu ‘ế’ cho 62 cá nhân

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, MCK: POW, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả đợt chào bán hơn 281 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền, 100 quyền được mua 12 cổ phiếu mới.

Kết thúc thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu (từ ngày 18/12/2025 đến ngày 6/1/2026), các cổ đông hiện hữu của PV Power đã nộp tiền mua hơn 276,6 triệu cổ phiếu, tương đương 98,43% tổng lượng cổ phiếu chào bán, qua đó thu về hơn 2.766 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Còn lại hơn 4,4 triệu cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua sẽ được tiếp tục phân phối cho 62 nhà đầu tư cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/1/2026 đến 15h ngày 27/1/2026.

Trong danh sách kèm theo cho thấy, nhà đầu tư Nguyễn Thanh Hải dự kiến được mua nhiều nhất với 400.000 cổ phiếu, tiếp đến là nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Ngân và Phùng Xuân Tùng dự mua 300.000 cổ phiếu mỗi người.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hoàng Yến- Thành viên Hội đồng quản trị của PV Power, cũng dự kiến sẽ mua 80.000 cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Thanh Hương- Kiểm soát viên, dự mua 50.000 cổ phiếu,...

Trước đó, ngày 11/12/2025, PV Power đã hoàn tất phát hành hơn 444,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cho 48.268 cổ đông, còn lại 6.108 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Trong đó, PV Power phát hành gần 93,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:4, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của công ty.

Bên cạnh đó, PV Power cũng phát hành gần 351,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của PV Power.

Sau các đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của PV Power tăng từ hơn 2,3 tỷ cổ phiếu lên gần 2,8 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 23.418,7 tỷ đồng lên hơn 27.868,2 tỷ đồng.



