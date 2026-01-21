Sacombank chính thức mở cổng ứng cử thành viên HĐQT

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB) thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022–2026.

Theo kế hoạch, Sacombank dự kiến bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT, trong đó có 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên HĐQT cụ thể của nhiệm kỳ 2022–2026 sẽ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 quyết định.

Đối tượng được ứng cử, đề cử bao gồm cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (15/1/2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền ứng cử, đề cử.

Cùng với thông báo, Sacombank đã công bố mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch của ứng viên và yêu cầu các ứng viên cung cấp danh sách người có liên quan theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ trước 17h ngày 6/2/2026, có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Hiện, HĐQT của Sacombank có 7 thành viên, ngoài Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh, còn có các thành viên là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm (đã có đơn từ nhiệm từ tháng 6/2025), ông Phạm Văn Phong, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ cùng hai thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Trước đó, Sacombank đã có thay đổi lớn ở Ban điều hành. Cụ thể, ngày 23/12, sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank, ngân hàng Sacombank đã bất ngờ công bố ông Thụy chính thức đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó TGĐ LPBank cũng sang làm Phó TGĐ Sacombank.

Ngoài ra, Sacombank cũng thay đổi nhân sự Văn phòng HĐQT. Theo đó, ông Dương Thanh Tuấn thôi chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026. Ông Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính. Ông Dương Trung Lợi thôi làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank, sẽ làm Chánh Văn phòng HĐQT – Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026.

Trong ngày ông Thụy gia nhập Sacombank, HĐQT ngân hàng cũng ban hành một nghị quyết đặc biệt với nội dung giao/cử ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT - làm đại diện Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong các giao dịch dân sự, quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia quan hệ tố tụng và các quan hệ pháp luật khác.

Trên sàn chứng khoán, ﻿cổ phiếu STB chốt phiên 21/1 tăng kịch biên độ, trong tình trạng “trắng bên bán” bất chấp thị trường điều chỉnh. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, thị giá STB đã tăng gần 35% qua đó lập đỉnh mới 62.100 đồng/cp. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục 117.000 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, không chỉ Sacombank, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng ghi nhận biến động nhân sự. Ngày 26/12, BVBank đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 nhằm thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và phương án tăng vốn điều lệ.

Tại Đại hội, bà Nguyễn Thanh Phượng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 không tiếp tục tham gia HĐQT BVBank trong nhiệm kỳ mới. Ngân hàng cho biết việc bà Phượng rút khỏi HĐQT nằm đảm bảo việc tuân thủ theo quy định Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về việc không đồng thời tham gia quản trị điều hành tại 2 tổ chức.