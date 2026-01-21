Phiên 21/1: Tiếp đà bán ròng hàng trăm tỷ đồng, khối ngoại "xả" mạnh cổ phiếu nào?

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá rung lắc trong phiên 21/1. Dòng tiền liên tục xoay tua, song áp lực bán vẫn chiếm ưu thế đẩy chỉ số chính đóng cửa giảm hơn 8 điểm xuống mốc 1.885 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE cải thiện, đạt khoảng 34.500 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm này tiếp đà bán ròng 225 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 291 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, với GMD đứng đầu (130 tỷ đồng), theo sau là KBC (104 tỷ), VHM (96 tỷ), DGC (93 tỷ) và ACB (85 tỷ).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung vào các bluechips khi VNM bị xả mạnh nhất (xấp xỉ 193 tỷ đồng), kế đến là VCB (152 tỷ), VIC (102 tỷ), HCM (85 tỷ) và GEX (62 tỷ).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 90 tỷ đồng

Tại chiều mua, ﻿dòng tiền ngoại ghi nhận lực “gom” áp đảo tại IDC (khoảng 88 tỷ đồng) và PVS (83 tỷ), bỏ xa phần còn lại; các vị trí tiếp theo trong top 5 mua ròng lần lượt là VGS (2 tỷ), VC3 (1 tỷ) và IVS (1 tỷ).

Chiều bán, MBS dẫn đầu danh sách bị bán ròng (khoảng 38 tỷ đồng), theo sau là NTP (24 tỷ), CEO (15 tỷ), cùng với VFS (3 tỷ) và SHS (3 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 24 tỷ đồng

Quy mô giao dịch của khối ngoại nhìn chung khiêm tốn hơn: Ở chiều mua, TIN được mua ròng mạnh nhất (khoảng 9 tỷ đồng), tiếp đến ACV (4 tỷ), QNS (1 tỷ), HNG (1 tỷ) và MSR (mức dưới 1 tỷ). Ở chiều bán, SAS bị xả ròng lớn nhất (xấp xỉ 25 tỷ đồng), theo sau là DDV (9 tỷ), F88 (5 tỷ), PAT (1 tỷ) và OIL (dưới 1 tỷ).