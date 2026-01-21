Phiên 21/1: Tự doanh CTCK "quay xe" bán ròng gần 200 tỷ đồng, 2 cổ phiếu ngân hàng bị "xả" mạnh nhất

Thị trường chứng khoán chịu áp lực bán mạnh trong phiên 21/1. Chỉ số chính có thời điểm trong phiên giảm khá mạnh về gần vùng giá 1.850 điểm, phục hồi khá tốt trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đóng cửa, VN-Index giảm 8,34 điểm (-0,44%) về mức 1.885,44 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm này tiếp đà bán ròng 225 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 158 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị -82 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-45 tỷ), VHM (-41 tỷ), GMD (-37 tỷ) và ACB (-27 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như GAS (-19 tỷ), TCB (-17 tỷ), VIC (-16 tỷ), BMP (-14 tỷ) và VNM (-13 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIX được mua ròng mạnh nhất với giá trị 62 tỷ đồng. Theo sau là FPT (41 tỷ), MSN (40 tỷ), SSI (27 tỷ), KBC (15 tỷ), HPG (13 tỷ), MBB (12 tỷ), E1VFVN30 (12 tỷ), VTP (11 tỷ) và ACB (11 tỷ đồng).