Giám đốc Sá xị Chương Dương từ chức vì không thể đưa công ty vượt qua khó khăn

CTCP Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương – mã SCD) vừa thông báo miễn nhiệm chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật với ông Vũ Thành Chung, đồng thời bổ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thúy Phượng lên thay. Như vậy, thời gian đảm nhiệm chức Giám đốc Sá xị Chương Dương của ông Chung chỉ kéo dài khoảng 5 tháng.

Quyết định được HĐQT Sá xị Chương Dương đưa ra sau 1 tháng nhận đơn từ nhiệm của ông Chung. Trong đơn từnhiệm trước đó, ông Chung cho biết đã nỗ lực hết mình để điều hành công ty với mong muốn từng bước thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, kết quả những tháng qua không có nhiều khởi sắc. "Tôi xin nhận trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình", ông Chung viết trong đơn từ nhiệm.

Theo BCTC quý 4/2025, Sá xị Chương Dương ghi nhận doanh thu quý cuối năm 2025 gần 50 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ 2024. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ kinh doanh bất động sản, trong khi nguồn thu cốt lõi là nước giải khát giảm hơn 10%. Sau khi trừ hết chi phí, công ty lỗ sau thuế xấp xỉ 7 tỷ đồng. Đây là quý thua lỗ thứ 20 liên tiếp của Sá xị Chương Dương.

Trong giải trình, Sá xị Chương Dương cho biết công ty tập trung tối ưu chi phí và cải thiện hoạt động kinh doanh nên kết quả quý cuối năm 2025 tốt hơn cùng kỳ. Công ty kỳ vọng sớm có lãi trở lại bằng việc tối ưu chi phí hoạt động, mở rộng độ bao phủ, kênh phân phối để tăng sản lượng bán hàng ở khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Lũy kế cả năm 2025, Sá xị Chương Dương ghi nhận doanh thu thuần 160 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước. Sau khi trừ hết chi phí, công ty lỗ sau thuế 80 tỷ đồng, kéo dài chuỗi thua lỗ lên 5 năm liên tiếp. Kết quả này nâng lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2025 của Sá xị Chương Dương lên gần 347 tỷ đồng.

Sá xị Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique, được xây dựng vào năm 1952 trực thuộc tập đoàn BGI của Pháp chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng như bia, nước đá và giải khát các loại. Đây là nhà máy sản xuất nước giải khát lớn nhất miền Nam giai đoạn cuối thế kỷ trước.

Các dòng sản phẩm chủ lực của Sá xị Chương Dương là nước giải khát có ga, trong đó nổi tiếng nhất là sá xị. Giai đoạn 2007-2016, lợi nhuận của công ty duy trì ổn định khoảng 20-30 tỷ mỗi năm, trước khi tụt dốc. Từ năm 2018, Sá xị Chương Dương trở thành công ty con của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nhưng tình hình kinh doanh chưa cải thiện.