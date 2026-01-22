Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/1/2026

22-01-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/1/2026

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

SEB – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung : Ngày 03/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 03 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 9% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 900 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 10/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TJC CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại : CTCP Transimex đã mua 2.000 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.965.160 CP (tỷ lệ 57,73%). Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ 16/12/2025 đến 14/01/2026.

BVB Ngân hàng TMCP Bản Việt : CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt đã mua 700.000 CP. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 700.000 CP, tương ứng tỷ lệ 0,13% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ 02/12/2025 đến 19/01/2026.

CTX Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam : Bà Lý Thị Hồng Hạnh đã bán toàn bộ 46.618 CP, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,06% xuống 0%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 16/01/2026. Bà Hạnh là vợ Kế toán trưởng Đỗ Quốc Việt.

CLX CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) : CTCP Transimex đăng ký bán 500.000 CP nhưng không thực hiện được giao dịch nào, do giá thị trường biến động chưa phù hợp. Sau giao dịch, tổ chức này vẫn nắm giữ 24.346.700 CP, tương đương 28,11% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ 19/12/2025 đến 16/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MBB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội : Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội đăng ký nhận chuyển nhượng 73.774 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 26/1/2026 đến 24/2/2026.

Tuệ Giang

