Chuyên gia chỉ ra hai nhóm ngành hưởng lợi từ Nghị định 20/2026

Nghị định số 20/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 15/01/2026, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Nghiên cứu và phát triển Khách hàng cá nhân Chứng khoán Yuanta Việt Nam , chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng cho nhiều nhóm ngành trên thị trường chứng khoán.

Theo Nghị định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công khai quỹ đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các chủ đầu tư hạ tầng KCN sau khi hỗ trợ giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp sẽ được Nhà nước hoàn trả khoản này thông qua hình thức bù trừ nghĩa vụ thuế hoặc chi trực tiếp từ ngân sách.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo còn được ưu tiên thuê nhà, đất thuộc tài sản công theo hình thức niêm yết giá hoặc được giảm tiền thuê.

Về chính sách thuế, Nghị định quy định miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức trung gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng được miễn thuế. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế TNDN trong 3 năm.

Ở chiều ngược lại, cá nhân chuyển nhượng vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân. Chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại các doanh nghiệp khởi nghiệp và tổ chức trung gian đổi mới sáng tạo được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Song song đó, doanh nghiệp được phép trích tối đa 20% thu nhập tính thuế TNDN để lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó tạo thêm nguồn lực cho đầu tư dài hạn. Nghị định cũng khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử, chữ ký số và văn bản định dạng PDF nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời ban hành các biểu mẫu thống nhất cho việc hoàn trả tiền thuê đất và xác nhận thông tin doanh nghiệp.

Theo đánh giá của ông Minh , bất động sản khu công nghiệp và công nghệ là hai nhóm ngành hưởng lợi rõ nét nhất từ các cơ chế ưu đãi mới.

Với nhóm khu công nghiệp, việc được Nhà nước hoàn trả phần tiền đã giảm cho doanh nghiệp thuê giúp cải thiện dòng tiền và hiệu quả tài chính của các chủ đầu tư hạ tầng, qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh. Các cổ phiếu đáng chú ý gồm BCM, IDC, KBC, PHR và GVR.

Trong khi đó, nhóm công nghệ được hưởng lợi từ chính sách khuyến khích chuyển đổi số và ưu đãi dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Cơ chế trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ cùng các ưu đãi thuế cho chuyên gia giúp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cổ phiếu tiêu biểu gồm FPT, CMG và ELC.