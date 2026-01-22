Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một cổ phiếu chứng khoán khớp lệnh kỷ lục, hơn 7% công ty "đổi chủ" sau công bố BCTC quý 4

22-01-2026 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu chứng khoán khớp lệnh kỷ lục, hơn 7% công ty "đổi chủ" sau công bố BCTC quý 4

Con số kỷ lục này phản ánh giao dịch bùng nổ, với lực bán thoát hàng tăng cao nhưng vẫn xuất hiện dòng tiền bắt đáy hấp thụ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên 21/1 rung lắc mạnh. Trong bối cảnh áp lực gia tăng, nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành tâm điểm điều chỉnh khi nhiều mã giảm sâu, thậm chí “nằm sàn”. Chung cảnh ngộ, cổ phiếu Chứng khoán HSC (mã: HCM) bất ngờ giảm hết biên độ và rơi vào trạng thái “trắng bên mua”, kéo thị giá lùi về 23.750 đồng/cp.

Thanh khoản của HCM cũng gây chú ý khi có hơn 78 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương khoảng 7,2% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Con số kỷ lục này phản ánh giao dịch bùng nổ, với lực bán tăng cao nhưng vẫn xuất hiện dòng tiền bắt đáy hấp thụ.

Một cổ phiếu chứng khoán khớp lệnh kỷ lục, hơn 7% công ty "đổi chủ" sau công bố BCTC quý 4- Ảnh 1.

Cổ phiếu HCM giảm mạnh sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý 4/2025. Cụ thể, HSC ghi nhận doanh thu đạt 1.398 tỷ đồng, tăng 18%, với đóng góp chính đến từ mảng cho vay khi doanh thu tăng 44% và hoạt động môi giới tăng 52%. Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, cao hơn 41% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, mảng tự doanh của HSC ghi nhận diễn biến kém tích cực. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong quý 4/2025 sụt giảm 27% so với cùng kỳ, còn 347 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, việc bán các tài sản tài chính FVTPL trong quý khiến bộ phận tự doanh lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, HSC đang nắm giữ nhiều cổ phiếu lớn như TCB, VPB, HPG, MWG, STB, ACB, VTP, FRT, CTG và FPT, có giá gốc gần 3.900 tỷ đồng, trong khi các khoản đầu tư còn lại chỉ có tổng giá gốc 153 tỷ đồng. So với báo cáo quý 3/2025, nhiều khoản đầu tư có giá gốc từ 100 tỷ đồng trở lên như VNM, BID, VIC, MSN, LPB, MBB, VHM, DGC, VCB, GAS, SAB, SHB hay VIX không còn xuất hiện trong danh mục đầu tư lớn.

Một cổ phiếu chứng khoán khớp lệnh kỷ lục, hơn 7% công ty "đổi chủ" sau công bố BCTC quý 4- Ảnh 2.

Danh mục tự doanh của HCM cuối quý 4/2025.

Ngoài ra, dư nợ cho vay của HSC tăng mạnh lên 28.150 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay, sau nhiều quý duy trì quanh vùng 20.000 tỷ đồng do vướng giới hạn trần cho vay khi chưa tăng vốn.

Tính chung cả năm 2025, HSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 5.136 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 14%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 13%. Với kết quả này, công ty thực hiện khoảng 92% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

Chính thức: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 4 cổ phiếu trong rổ VN30

Chính thức: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 4 cổ phiếu trong rổ VN30 Nổi bật

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường

Vừa lên kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường Nổi bật

Giám đốc Sá xị Chương Dương từ chức vì không thể đưa công ty vượt qua khó khăn

Giám đốc Sá xị Chương Dương từ chức vì không thể đưa công ty vượt qua khó khăn

20:37 , 21/01/2026
Nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước

Nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước

18:06 , 21/01/2026
Bà chủ nhà hàng nổi tiếng lừa 3,5 tỷ đồng để chơi chứng khoán, cơ quan công an phát thông báo truy tìm bị hại

Bà chủ nhà hàng nổi tiếng lừa 3,5 tỷ đồng để chơi chứng khoán, cơ quan công an phát thông báo truy tìm bị hại

18:01 , 21/01/2026
Giá vàng cao vút, đại gia vàng báo lãi hơn 2.800 tỉ đồng

Giá vàng cao vút, đại gia vàng báo lãi hơn 2.800 tỉ đồng

17:32 , 21/01/2026

