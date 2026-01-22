Một cổ phiếu chứng khoán "bốc đầu" kịch trần sau khi báo lãi năm 2025 gấp 860 lần

Trong bối cảnh thị trường giao dịch trầm lắng, nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt chìm trong sắc đỏ, PHS của CTCP Chứng khoán Phú Hưng lại bất ngờ “ngược dòng” bứt phá.

Cổ phiếu này tăng kịch trần, trắng bên bán, lên mức 11.600 đồng/cp. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn khá khiêm tốn khi chỉ có khoảng 3.400 cổ phiếu được sang tay trong phiên. Dù bật tăng mạnh, thị giá PHS hiện vẫn thấp hơn khoảng 26% so với vùng đỉnh gần nhất thiết lập vào tháng 8.

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh công ty vừa công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến. Riêng quý 4/2025, doanh thu hoạt động của PHS đạt 180 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, cải thiện rõ rệt so với khoản lỗ gần 1 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2024.

Lũy kế cả năm 2025, tổng doanh thu hoạt động đạt 619 tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 93 tỷ đồng, trong khi năm 2024 chỉ ghi nhận hơn 100 triệu đồng. Mức tăng trưởng này tương đương gấp khoảng 860 lần so với cùng kỳ.

Trước đó, theo nghị quyết HĐQT ban hành ngày 23/12, PHS dự kiến năm 2025 đạt gần 607 tỷ đồng doanh thu hoạt động và gần 90 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả thực tế, doanh nghiệp mới hoàn thành lần lượt khoảng 83% và 89% các chỉ tiêu đề ra.

Theo Chứng khoán Phú Hưng, sự cải thiện của thị trường chứng khoán trong năm qua đã thúc đẩy mạnh doanh thu từ môi giới, cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh, qua đó tạo động lực cho mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến.

Bước sang năm 2026, trên cơ sở giả định thị phần đạt khoảng 0,81% và giá trị khớp lệnh bình quân toàn thị trường ước đạt 35.487 tỷ đồng mỗi ngày, HĐQT PHS đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế hơn 176 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 140 tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với ước thực hiện năm 2025. Mục tiêu doanh thu cũng được nâng lên hơn 789 tỷ đồng, trong đó mảng kinh doanh vốn dự kiến đóng góp 44%, môi giới chứng khoán 30% và tự doanh 16%.

Kế hoạch tích cực này được xây dựng trong bối cảnh PHS cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang vận động ở vùng định giá hấp dẫn, dù đã tăng mạnh trong năm 2025. Công ty kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường sẽ tăng 15–18% trong năm 2026, qua đó ước tính P/E dự phóng của VN-Index vào khoảng 12 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 10 năm là 15,2 lần và trung bình 5 năm là 14,5 lần.

Theo PHS, năm 2026 sẽ là giai đoạn then chốt để doanh nghiệp củng cố nội lực, đồng thời tạo đà bứt phá trong bối cảnh các yếu tố nền tảng của thị trường đang dần trở nên rõ ràng hơn.