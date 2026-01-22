Cập nhật số liệu CTCK quý 4/2025: 4 công ty báo lãi nghìn tỷ, xuất hiện nhiều khoản LNTT tăng đột biến trên 1.000%

Bức tranh lợi nhuận ngành chứng khoán trong quý 4/2025 và lũy kế cả năm 2025 đã hoàn thiện, thống kê có 75 công ty chứng khoán đã công bố BCTC quý 4.

Tính riêng trong quý cuối năm, ngành chứng khoán tương đối khả quan khi nhiều công ty đạt lợi nhuận trước thuế ở mức cao về cả giá trị tuyệt đối lẫn đà tăng trưởng.

Tổng lợi nhuận ngành đạt xấp xỉ 12.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi với so quý 4/2024 nhưng đã hạ nhiệt so với con số kỷ lục 19.000 tỷ trong quý 3/2025.

Toàn ngành có 4 công ty ghi nhận mức lãi trước thuế nghìn tỷ trong quý 4 vừa qua. Ngôi vị quán quân lợi nhuận quý 4 thuộc về Chứng khoán Techcombank (TCBS) với 2.041 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ. Xếp ngay sau là Chứng khoán VIX với 1.601 tỷ đồng, tăng tới 1.095%, trở thành doanh nghiệp có mức tăng trưởng mạnh nhất toàn ngành trong quý.

Chứng khoán VPS đứng thứ ba với 1.279 tỷ đồng, tăng 22% so với quý 4/2024, trong khi Chứng khoán VPBank (VPBankS) và Chứng khoán SSI lần lượt ghi nhận 1.216 tỷ đồng (+221%) và 916 tỷ đồng (+93%).

Bên cạnh đó, mức tăng trưởng “bằng lần” xuất hiện dày đặc ở nhóm công ty quy mô vừa. Có thể kể đến Chứng khoán HD với lợi nhuận quý IV đạt 670 tỷ đồng, tăng 258% so với cùng kỳ năm trước; Vietcap đạt 544 tỷ đồng, tăng 115%; ACBS đạt 344 tỷ đồng, tăng 101%; LPBS đạt 221 tỷ đồng, tăng 333%. Đáng chú ý, OCBS ghi nhận lợi nhuận quý IV tăng đột biến 861%, dù giá trị tuyệt đối chưa lớn.

Ở chiều ngược lại, một số công ty chứng khoán vẫn ghi nhận kết quả kém tích cực trong quý cuối năm. SHS báo lợi nhuận giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước, FTS giảm 8%, Maybank Securities giảm 27%, trong khi một số công ty nhỏ tiếp tục thua lỗ, cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng tận dụng được sóng thị trường cuối năm.

Lũy kế cả năm 2025: Mặt bằng lợi nhuận lập kỷ lục mới

Xét trên cả năm 2025, lợi nhuận ngành chứng khoán ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ so với năm 2024, ước đạt khoảng 48.000 tỷ đồng.

TCBS tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với 7.109 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 48% so với năm trước.

Đáng chú ý nhất là Chứng khoán VIX , khi lợi nhuận cả năm đạt 6.717 tỷ đồng, tăng tới 724%, vươn lên nhóm đầu ngành chỉ sau một năm.

Nhóm công ty lớn truyền thống tiếp tục duy trì kết quả tích cực. SSI ghi nhận 4.859 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 45%; VNDirect đạt 2.508 tỷ đồng, tăng 20%; Vietcap đạt 1.629 tỷ đồng, tăng 50%; HSC đạt 1.474 tỷ đồng, tăng 14%.

Chứng khoán VPS ghi nhận lãi trước thuế 4.471 tỷ đồng trong năm 2205 vừa qua, tăng 42%, trong khi VPBankS đạt 4.476 tỷ đồng, tăng mạnh 267%, trở thành một trong những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất năm 2025.

Ở nhóm công ty quy mô trung bình và nhỏ, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng rất cao nhờ nền lợi nhuận thấp của năm trước. LPBS tăng 553%, OCBS tăng 753%, ASAM tăng hơn 1.200%. Tuy nhiên, bức tranh toàn ngành không hoàn toàn màu hồng khi vẫn có không ít công ty lợi nhuận sụt giảm mạnh hoặc tiếp tục thua lỗ trong cả năm 2025, như ORS , TVB , TCI hay APS .