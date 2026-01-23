Doanh nghiệp hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng "bốc đầu" từ đầu năm

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS) vừa công bố BCTC quý 4/2025, ghi nhận doanh thu thuần 976 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảnh kinh doanh cửa hàng miễn thuế đóng góp hơn 389 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là hoạt động phòng chờ mang về gần 243 tỷ đồng. Giá vốn mảng này chỉ vào khoảng 32 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 211 tỷ đồng, tương đương biên lãi gộp lên tới 87%.

Doanh thu tài chính tăng trưởng mạnh 132% đạt gần 140 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản cổ tức, lợi nhuận được chia trong quý 4/2025 cao đột biến, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính lại được tiết giảm 90% còn hơn 1 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí khác, lợi nhuận sau thuế Sasco thu về 367 tỷ, gấp gần 3 lần so với quý 4/2024. Đây đồng thời là khoản lãi theo quý cao kỷ lục mà doanh nghiệp từng ghi nhận.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Sasco đạt 3.316 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 844 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 67% so với năm 2024, vượt 4% kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2025.

SAS là công ty do “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch và vợ là cựu nữ diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên làm thành viên HĐQT. Đây là công ty chuyên bán lẻ, kinh doanh hàng miễn thuế và kinh doanh dịch vụ tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sasco đạt 2.464 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận gần 393 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản; tiền gửi ngân hàng đạt 586 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và chiếm 24% tổng tài sản.

Trên thị trường, cổ phiếu SAS chốt phiên 22/1 với mức tăng 4% lên mốc ﻿41.200 đồng/cp, tương đương vùng cao nhất trong vòng 6 tháng. Chỉ tính từ đầu năm 2026 tới nay, cổ phiếu này đã bật tăng hơn 30% giá trị.