Vận hành Trung tâm Triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, top 10 thế giới, DN thuộc Vingroup lời lãi thế nào?

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) là công ty con với 85% cổ phần thuộc sở hữu của Vingroup. Công ty sở hữu Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) lớn nhất Đông Nam Á nằm trên địa bàn phường Đông Anh.

Mới đây, doanh nghiệp này đã có báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2025.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính quý 4/2025, VEFAC ghi nhận doanh thu đạt 113 tỷ đồng, cao gấp gần 900 lần so với cùng kỳ năm 2024 (chỉ 126 triệu đồng). Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh dưới giá vốn nên doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ gộp hơn 44 tỷ đồng.

Giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, VEFAC cho biết Trung tâm Triển lãm Quốc gia mới chính thức đi vào vận hành trong quý 4/2025 nên doanh thu phát sinh chưa đủ bù đắp chi phí. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh do gia tăng các hoạt động tài trợ so với cùng kỳ.

Dù kết quả riêng quý 4 không khả quan, lũy kế cả năm 2025, VEFAC vẫn ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục hơn 15.400 tỷ đồng. Kết quả đột biến này chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp hoàn tất chuyển nhượng 75 ha đất xây dựng nhà ở cao tầng và thấp tầng tại dự án Vinhomes Global Gates trong quý 1/2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, VEFAC đặt mục tiêu doanh thu 44.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 16.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành khoảng 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VEFAC đạt hơn 22.556 tỷ đồng, giảm mạnh 79% so với đầu năm, tương ứng mức sụt giảm khoảng 82.551 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển nhượng phần lớn dự án Vinhomes Global Gates, kéo theo các khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho giảm sâu so với thời điểm đầu năm.

Tại ngày 31/12/2025, tổng dư nợ vay của VEFAC ở mức gần 1.360 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản vay dài hạn. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đây là khoản vay từ đối tác ngân hàng với thời hạn tối đa lên tới 240 tháng, áp dụng lãi suất cố định trong năm đầu và chuyển sang lãi suất thả nổi ở các năm tiếp theo, đồng thời có tài sản đảm bảo.

Bên cạnh đó, VEFAC còn phát sinh hoạt động cho vay đối với một số doanh nghiệp với tổng dư nợ khoảng 4.555 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm. Dù quy mô cho vay đã giảm hơn một nửa so với đầu năm, hoạt động này vẫn mang về cho doanh nghiệp khoản thu lãi hơn 200 tỷ đồng trong năm 2025.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) có tổng diện tích hơn 900.000m² hiện là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới

Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000m² gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, công trình là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông -Tây -Nam - Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.8000 m2, 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5000 người.

Bên cạnh đó là khu vực phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh, hồ diều hòa, khu ẩm thực hơn 3.000m2, bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ…