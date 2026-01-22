Thế Giới Di Động (MWG) lập kỷ lục chưa từng có

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2025 với doanh thu cả năm đạt 156.166 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2023 và hoàn thành 104% kế hoạch đề ra.

Đây là mức doanh thu theo năm cao kỷ lục mà MWG từng ghi nhận. Trung bình mỗi ngày trong năm qua, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài mang về doanh thu gần 428 tỷ đồng.

Tính riêng trong tháng 12, doanh thu của MWG đạt 13.864 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến cuối tháng 12/2025, MWG có 1.012 cửa hàng TGDĐ; 2.008 cửa hàng ĐMX (giảm 9 cửa hàng); 2.559 cửa hàng BHX (tăng 77 cửa hàng); 382 nhà thuốc An Khang (tăng 11 cửa hàng); 83 cửa hàng Avakids (tăng 3 cửa hàng); 181 cửa hàng EraBlue (tăng 13 cửa hàng) so với cuối tháng 11 trước đó.

Về cơ cấu, trong năm 2025, doanh thu của hai Thế Giới Di Động bao gồm Topzone (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) lần lượt đạt 37,3 nghìn tỷ đồng và 68,4 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 18% so với năm trước. Riêng quý 4/2025 vừa qua, doanh thu toàn chuỗi ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 28% so với cùng kỳ.

Doanh thu online đạt gần 6,1 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5,8% tổng doanh thu của chuỗi là một phần trong chiến lược bán lẻ đa kênh của Tập đoàn.

MWG cho biết thêm, doanh thu của 2 chuỗi điện thoại, máy tính và điện lạnh tăng trưởng cao hơn đáng kể so với mức tăng của thị trường điện thoại và điện máy, dù số lượng cửa hàng hoạt động thấp hơn khoảng 100 cửa hàng so với bình quân năm 2024. Đáng chú ý, doanh thu cửa hàng hiện hữu tăng trên 20%, phản ánh sự cải thiện rõ nét về năng lực vận hành.

Hầu hết các ngành hàng đều duy trì đà tăng trưởng dương trong khoảng 10% – 50%, trong đó các nhóm sản phẩm chủ lực như điện thoại, máy tính bảng, điện lạnh và gia dụng đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Kết quả này góp phần củng cố hiệu quả kinh doanh của toàn chuỗi và duy trì vai trò động lực lợi nhuận chính cho MWG.

Chuỗi Erablue tại Indonesia thì ghi nhận doanh thu tăng hơn 70% so với cùng kì trong năm 2025. Doanh thu bình quân cửa hàng mô hình M (tương đương ĐMX Mini) đạt khoảng 4 tỷ đồng/tháng và mô hình S (tương đương ĐMX Supermini) gần 2 tỷ đồng/tháng, mức này cao gấp gần 2 lần so với mô hình ĐMX tương tự tại Việt Nam.

Chuỗi hiện đang vận hành 181 cửa hàng, vượt mốc vận hành 150 cửa hàng đã đề ra, và đã chính thức mang lại lợi nhuận cả năm cho tập đoàn. Trong năm 2026 chuỗi sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao thông qua mở mới mới cửa hàng.

Tại mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng, chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX ) ghi nhận doanh thu gần 46,9 ngàn tỷ đồng trong cả năm 2024, tăng 14%. Riêng quý 4/2025, doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ.

Kênh online tiếp tục bứt phá, phục vụ hơn 7 triệu lượt giao dịch thành công và mang về 2,3 nghìn tỷ đồng doanh thu, chiếm gần 5% tổng doanh thu toàn chuỗi, tương đương mức tăng trưởng 150% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, chuỗi đạt kết quả tích cực trên hầu hết các ngành hàng chính mặc dù thị trường hàng tiêu dùng chỉ tăng trưởng nhẹ. Ngành hàng thực phẩm tươi sống tăng trưởng trong khoảng 5% - 15%. Ngành hàng FMCGs ghi nhận mức tăng 5% - 20%.

Về mở rộng mạng lưới, BHX đã đưa vào hoạt động 789 cửa hàng mới, vượt kế hoạch ban đầu là 600 cửa hàng. Gần 50% số cửa hàng mới tập trung tại khu vực miền Trung. Đồng thời, chuỗi chính thức hiện diện tại miền Bắc sau gần 10 năm phục vụ khách hàng miền Nam và miền Trung, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phủ sóng toàn quốc.

Năm 2025 cũng là năm thứ hai liên tiếp chuỗi ghi nhận lợi nhuận, với mức tăng trưởng lợi nhuận gấp nhiều lần so với năm 2024, qua đó thiết lập cột mốc mới về đóng góp lợi nhuận cho toàn MWG.

Chuỗi nhà thuốc An Khang thì đạt gần 2,2 nghìn tỷ đồng doanh thu trong năm 2025, giảm nhẹ so với doanh thu năm 2024, dù số lượng cửa hàng bình quân trong năm thấp hơn khoảng 100 cửa hàng.

Kết quả này phản ánh định hướng chủ động của Công ty trong việc đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, đồng thời tập trung gia tăng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu thông qua hoàn thiện danh mục sản phẩm, nâng cao chuyên môn dược và cải thiện năng lực vận hành. Nhờ đó, doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng cải thiện đáng kể, với mức bình quân theo tháng tăng khoảng 17% so với cùng kỳ, khoảng 550 triệu đồng/cửa hàng/tháng.

Mảng bán lẻ sản phẩm mẹ & bé của MWG với chuỗi Avakids đạt doanh thu gần 1,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, tăng 16% so với năm 2024. Trong đó, kênh online đóng góp trên 50% tổng doanh thu của chuỗi và ghi nhận mức tăng trưởng gần 90% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của chiến lược tập trung phát triển kênh trực tuyến cho các sản phẩm mẹ và bé, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.