Mảng kinh doanh lõi bứt phá, GELEX Electric đạt mức lợi nhuận kỷ lục 4.246 tỷ đồng

Theo báo cáo, năm 2025, GELEX Electric đạt doanh thu thuần hợp nhất 25.463 tỷ đồng, tăng 20,5% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 4.246 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ, tương ứng mức tăng 97,2%.

Với kết quả này, GELEX Electric đã hoàn thành 107% kế hoạch doanh thu và vượt 21% mục tiêu lợi nhuận năm mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả khởi sắc của GELEX Electric có đóng góp lớn từ các công ty con như: Dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, dây đồng CFT… nhờ kiên định với mảng kinh doanh lõi, linh hoạt chính sách bán hàng và đẩy mạnh R&D.

Song song với các sản phẩm truyền thống, năm 2025 GELEX Electric cũng tăng tốc phát triển các dòng sản phẩm phục vụ xu hướng đô thị hóa, hiện đại hóa lưới điện và giám sát an ninh. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng hàm lượng công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng và đón đầu nhu cầu thị trường trong trung – dài hạn.

Về tình hình tài chính, các chỉ số sinh lời và an toàn tài chính tiếp tục được duy trì ở mức tích cực. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản đạt 16.331 tỷ đồng, tăng 3.427 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 1.213 tỷ đồng.

Nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng, năm 2025, GELEX Electric lần đầu tiên được vinh danh "Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm" tại Giải thưởng FChoice, khẳng định hiệu quả của chiến lược tập trung vào lĩnh vực cốt lõi và tối ưu vận hành.

Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% được kỳ vọng sẽ kéo nhu cầu điện tăng mạnh, mở rộng dư địa cho ngành điện, tạo điều kiện cho lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao của GELEX Electric tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững.