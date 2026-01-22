Niêm yết HOSE: Khát vọng vươn tầm của “ông lớn” nông sản miền Tây

Ngày 20/1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao Quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang - Antesco, đưa 24 triệu cổ phiếu ANT giao dịch trên sàn HOSE. Lễ niêm yết diễn ra trang trọng tại Tòa nhà Exchange Tower với sự tham dự của đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán, Ban lãnh đạo Antesco, cổ đông và các tổ chức đầu tư - tài chính. Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong hành trình hơn 50 năm phát triển của Antesco. Từ một "cánh chim đầu đàn" trong nông nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nay chính thức bước vào sân chơi chứng khoán chuyên nghiệp và minh bạch nhất Việt Nam.

Sau khi nhận Quyết định Niêm yết, Antesco đã tiến hành nghi thức đánh cồng khai trương giao dịch đầu tiên. Chia sẻ về cột mốc trọng đại, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh niêm yết trên HOSE giúp Antesco thu hút nhiều nhà đầu tư tầm cỡ, tạo nền tảng vốn để phát triển vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị nông sản Việt: "Niêm yết không phải là đích đến mà là khởi đầu cho một hành trình phát triển mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ, con người và cộng đồng, để mỗi bước tiến đều mang lại giá trị thực cho người nông dân và sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam."

Việc đưa cổ phiếu ANT lên niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất Việt Nam được giới chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược nhằm tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch tăng trưởng dài hạn, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Antesco trong việc chuẩn hóa quản trị, nâng cao minh bạch thông tin và vận hành theo các chuẩn mực của thị trường vốn. Mặt khác, trong bối cảnh ngành rau quả Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn từ các hiệp định thương mại tự do, việc Antesco niêm yết HOSE được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực và góp phần nâng tầm vị thế cho nhóm cổ phiếu nông nghiệp.

Tiếp nối sự kiện niêm yết, chiều cùng ngày, Antesco đã tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu ANT. Tại đây, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp đã trực tiếp chia sẻ về mô hình kinh doanh, năng lực cốt lõi, kết quả hoạt động cũng như chiến lược hậu niêm yết.

Theo đó, trước thềm niêm yết, Antesco đã có một năm kinh doanh bùng nổ. Kết thúc quý III/2025, doanh nghiệp đã hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và vượt 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm với hơn 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đến năm 2030, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu doanh thu 300 triệu USD và xa hơn là trở thành đơn vị đại diện Việt Nam chiếm lĩnh vị trí top 3 Đông Nam Á trong lĩnh vực chế biến rau quả.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Antesco sẽ tập trung mở rộng vùng nguyên liệu bền vững, đầu tư sâu vào công nghệ chế biến và chuyển đổi số toàn diện chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt trên trường quốc tế. Đặc biệt, việc thực thi ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và môi trường được xác định là "kim chỉ nam" giúp Antesco thâm nhập sâu hơn vào các thị trường cao cấp toàn cầu.

Trong khuôn khổ chương trình, phiên đối thoại với nhà đầu tư đã diễn ra sôi nổi, mang đến không gian trao đổi hai chiều cởi mở, gia tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của thị trường với cổ phiếu ANT. Việc tổ chức đồng thời Lễ niêm yết và Hội thảo nhà đầu tư ngay trong cùng một ngày cho thấy cách tiếp cận bài bản, chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR). Đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn lấy thị trường vốn làm bệ phóng, thúc đẩy Antesco vươn mình trở thành doanh nghiệp nông nghiệp chế biến hàng đầu khu vực.

Với danh tiếng đã được tạo dựng trong nửa thế kỷ, cùng lợi thế của một doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE, Antesco đang tràn đầy tự tin để viết tiếp chương phát triển mới, đưa thương hiệu nông sản Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.