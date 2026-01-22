Chủ tịch Chứng khoán DSC muốn bán 21 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán DSC (mã: DSC, sàn HoSE) đăng ký bán hơn 21,3 triệu cổ phiếu DSC trong thời gian từ 26/01-13/02/2026 nhằm mục đích thay đổi danh mục đầu tư.



Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Đức Anh tại DSC sẽ giảm từ 85,4 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 31,06% xuống còn hơn 64 triệu cổ phiếu, chiếm 23,31% vốn.

Ông Nguyễn Đức Anh – Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DSC

Đáng chú ý, trong phiên 21/1, cổ phiếu DSC giảm sàn về mức 15.350 đồng/cổ phiếu, kèm thanh khoản kỷ lục hơn 11,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, gần 11,6 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị hơn 196 tỷ đồng, tương đương trung bình 17.000 đồng/cổ phiếu.

Đến sáng 22/1, cổ phiếu 22/1 lấy lại sắc xanh lên mức 15.600 đồng/cổ phiếu.

Trước khi đăng ký thoái vốn, Chủ tịch Chứng khoán DSC cũng không tham gia đợt chào bán cổ phiếu của công ty hồi tháng 11/2025.

Ngày 9/1 vừa qua, Ông Nguyễn Đức Anh cùng ông Bạch Quốc Vinh - Tổng giám đốc DSC cùng được bầu làm Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã: VDP, sàn HoSE) nhiệm kỳ 2021-2026.

Về hoạt động gần đây của DSC, thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 3 năm 2025, cổ đông Chứng khoán DSC đã thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Quang Hưng vào HĐQT DSC nhiệm kỳ 2022-2027 bắt đầu từ ngày 14/1/2026.

Ông Phạm Quang Hưng được Chủ tịch Nguyễn Đức Anh đề cử làm Thành viên HĐQT độc lập DSC. Ông Hưng có bằng Thạc sỹ Tài chính và Kinh doanh quốc tế tại Đại học Nantes (Pháp). Trước khi gia nhập DSC, ông Hưng có nhiều năm liền làm việc tại Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) và Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF). Gần nhất ông giữ chức Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh tại VCBF.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, cổ đông Chứng khoán DSC thông qua việc điều chỉnh và tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi điều chỉnh, DSC sẽ chào bán 5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,8182% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Trong đó, ông Bạch Quốc Vinh - Tổng Giám đốc sẽ được mua 1,5 triệu cổ phiếu, còn lại được phát hành cho cán bộ nhân viên đang ký hợp đồng lao động công ty.

40% lượng cổ phiếu ESOP được chuyển nhượng sau 1 năm, 30% số cổ phiếu được chuyển nhượng sau 2 năm và 30% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Mục đích phát hành nhằm thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của công ty; tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau góp sức trong sự nghiệp phát triển của công ty. Đồng thời, khuyến khích nâng cao vai trò, gắn kết trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cùng nhau chia sẻ thành công của công ty.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán DSC dự kiến thu về 50 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các giao dịch cho vay ký quỹ.

Thời gian dự kiến được phát hành trong năm 2026 hoặc một thời điểm khác theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và quyết định của Hội đồng quản trị.

Hà Ly