VMSC muốn bán ra gần 2,5 triệu cổ phiếu MSB

22-01-2026 - 13:45 PM | Thị trường chứng khoán

VMSC đăng ký bán ra toàn bộ gần 2,5 triệu cổ phiếu MSB trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2026 đến ngày 13/2/2026.

Công ty TNHH Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) về giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nhà nước hoặc cổ đông có vốn Nhà nước.

Theo đó, VMSC đăng ký bán ra toàn bộ gần 2,5 triệu cổ phiếu MSB trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2026 đến ngày 13/2/2026 bằng phương thức giao dịch khớp lệnh tại HoSE.

Việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VMSC tại MSB nhằm thực hiện chủ trương thu hồi vốn đã đầu tư theo Quyết định số 132/QĐ-BGTVT ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc giai đoạn đến hết năm 2025.

Nếu bán ra như đăng ký, VMSC sẽ không còn sở hữu cổ phiếu MSB nào.

Trước đó, VMSC đăng ký bán ra gần 2,9 triệu cổ phiếu MSB trong khoảng thời gian từ 19/12/2025 đến ngày 16/1/2026 nhưng chỉ bán được 410.000 cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trong một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của MSB do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu.

Cụ thể, theo kế hoạch đã được công bố trước đó, ngày 26/12/2025, HNX sẽ tổ chức phiên đấu giá 188,7 triệu cổ phiếu MSB (tương đương 6,048% vốn điều lệ của MSB) do VNPT sở hữu.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 19/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của MSB. Do đó, HNX quyết định hủy bỏ phiên đấu giá do không đủ điều kiện để tổ chức.

PV

Theo Hà Ly

