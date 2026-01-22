Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SSI tiếp tục chào bán gần 11,6 triệu cổ phiếu

22-01-2026 - 13:46 PM | Thị trường chứng khoán

SSI tiếp tục chào bán gần 11,6 triệu cổ phiếu

SSI tiếp tục phân phối gần 11,6 triệu cổ phiếu chưa được đăng ký mua từ đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư.

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) đã công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc phân phối cổ phiếu.

Cụ thể, HĐQT SSI thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025 của ĐHĐCĐ.

Trước đó, SSI đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu là gần 415,2 triệu cổ phiếu; số lượng cỗ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền đến hết ngày 8/1/2026 là gần 403,6 triệu cổ phiếu.

Với gần 11,6 triệu cổ phiếu chưa được đăng ký mua, SSI dự kiến phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc cán bộ chủ chốt đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của công ty; có năng lực chuyên môn cùng năng lực quản lý cao và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/1/2026 đến chậm nhất 12h ngày 23/1/2026. Giá chào bán là 15.000 đồng/cỗ phiếu. Số cổ phiếu được tiếp tục phân phối nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo danh sách nhà đầu tư được phân phối tiếp gần 11,6 triệu cổ phiếu chưa được đăng ký mua từ đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thông, Nguyễn Vũ Thùy Hương- Giám đốc Khối cao cấp Phụ trách Khối Đầu tư và Khối Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính; bà Nguyễn Ngọc Anh- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI là 3 nhà đầu tư được phân phối số lượng cổ phiếu lớn nhất (1,6 triệu cổ phiếu/người).

Ông Nguyễn Đức Thông đã đăng ký mua vài 1,6 triệu cổ phiếu SSI được phân phối thêm trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nếu giao dịch thành công như đăng ký, Tổng Giám đốc SSI sẽ nâng sở hữu từ 3,168 triệu cổ phiếu SSI (tương đương 0,127% tổng số cổ phiếu SSI sau khi kết thúc đợt chào bán gàn 415,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) lên 4,768 triệu cổ phiếu SSI (tương đương 0,191%).

PV

PV

An ninh tiền

Từ Khóa:
cỏ phiếu, ssi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Có tiền chưa chắc mua được bạc: Nhà bán lẻ kim loại quý trực tuyến lớn nhất nước Mỹ từ chối đơn hàng nhỏ lẻ

Có tiền chưa chắc mua được bạc: Nhà bán lẻ kim loại quý trực tuyến lớn nhất nước Mỹ từ chối đơn hàng nhỏ lẻ Nổi bật

Cuộc đua cho vay margin: Nhóm CTCK có ngân hàng hậu thuẫn bứt tốc, HSC gây bất ngờ tăng gần 8.000 tỷ dư nợ trong một quý

Cuộc đua cho vay margin: Nhóm CTCK có ngân hàng hậu thuẫn bứt tốc, HSC gây bất ngờ tăng gần 8.000 tỷ dư nợ trong một quý Nổi bật

VMSC muốn bán ra gần 2,5 triệu cổ phiếu MSB

VMSC muốn bán ra gần 2,5 triệu cổ phiếu MSB

13:45 , 22/01/2026
Sáng 22/1: Giá bạc Thượng Hải tiếp tục điều chỉnh, "premium" gần 10 USD/oz so với COMEX

Sáng 22/1: Giá bạc Thượng Hải tiếp tục điều chỉnh, "premium" gần 10 USD/oz so với COMEX

09:37 , 22/01/2026
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/1/2026

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/1/2026

05:00 , 22/01/2026
Vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam tăng 1,9 lần sau 5 năm

Vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam tăng 1,9 lần sau 5 năm

00:06 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên