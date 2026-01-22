SSI tiếp tục chào bán gần 11,6 triệu cổ phiếu

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) đã công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc phân phối cổ phiếu.

Cụ thể, HĐQT SSI thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025 của ĐHĐCĐ.

Trước đó, SSI đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu là gần 415,2 triệu cổ phiếu; số lượng cỗ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền đến hết ngày 8/1/2026 là gần 403,6 triệu cổ phiếu.

Với gần 11,6 triệu cổ phiếu chưa được đăng ký mua, SSI dự kiến phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc cán bộ chủ chốt đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của công ty; có năng lực chuyên môn cùng năng lực quản lý cao và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 21/1/2026 đến chậm nhất 12h ngày 23/1/2026. Giá chào bán là 15.000 đồng/cỗ phiếu. Số cổ phiếu được tiếp tục phân phối nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo danh sách nhà đầu tư được phân phối tiếp gần 11,6 triệu cổ phiếu chưa được đăng ký mua từ đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thông, Nguyễn Vũ Thùy Hương- Giám đốc Khối cao cấp Phụ trách Khối Đầu tư và Khối Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính; bà Nguyễn Ngọc Anh- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI là 3 nhà đầu tư được phân phối số lượng cổ phiếu lớn nhất (1,6 triệu cổ phiếu/người).

Ông Nguyễn Đức Thông đã đăng ký mua vài 1,6 triệu cổ phiếu SSI được phân phối thêm trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nếu giao dịch thành công như đăng ký, Tổng Giám đốc SSI sẽ nâng sở hữu từ 3,168 triệu cổ phiếu SSI (tương đương 0,127% tổng số cổ phiếu SSI sau khi kết thúc đợt chào bán gàn 415,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) lên 4,768 triệu cổ phiếu SSI (tương đương 0,191%).

PV