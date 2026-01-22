Chứng khoán LPBS có Tổng Giám đốc mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 22/01/2026.

Ông Hoàng Việt Anh (sinh năm 1988) là Thạc sĩ Tài chính đầu tư tại Đại học Birmingham (Vương quốc Anh) và Cử nhân Thương mại của Đại học RMIT. Ông cũng sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như CFA và CMT.

Hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – chứng khoán hơn 15 năm, ông Việt Anh từng kinh qua nhiều vị trí quản lý liên quan đến nguồn vốn, ngân hàng đầu tư và khách hàng tổ chức tại một số định chế tài chính trong nước. Trước đây, ông từng đảm nhiệm vai trò Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư (CIO Office) tại BIDV; Giám đốc phụ trách nhóm khách hàng lớn và khách hàng chiến lược tại Chứng khoán VNDirect; Giám đốc Khối Nguồn vốn và Đầu tư tại Chứng khoán Pinetree.

Tại LPBS, trước khi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng đối ngoại, đồng thời tham gia vào quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức và bộ máy điều hành trong năm 2025.

Mới đây, CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) triển khai lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với khối lượng tối đa 126,68 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% lượng cổ phần đang lưu hành. Nếu hoàn tất chào bán, vốn điều lệ của LPBS có thể được nâng từ 12.668 tỷ đồng lên xấp xỉ 13.935 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch tăng vốn, LPBS cũng trình cổ đông việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến theo đơn từ nhiệm. 3 ứng viên được đề cử thay thế gồm ông Phan Thành Sơn, ông Phạm Quang Hưng và ông Nguyễn Xuân Thái.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy), ông Thụy hiện đang đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank (mã: STB). Ông Thái đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng. Theo hồ sơ ứng viên, ông có một chị gái cùng bốn người em.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025 LPBS khi doanh thu đạt 1.690 tỷ đồng, cao gấp 8,6 lần so với năm trước và vượt 66% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 6,5 lần so với năm 2024, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân ở mức 10,25%. Tổng tài sản doanh nghiệp tăng lên xấp xỉ 30.000 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 13.196 tỷ đồng.