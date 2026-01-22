Chứng khoán Rồng Việt dừng kế hoạch chào bán 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc không thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Chứng khoán Rồng Việt quyết định không thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/4/2025 và Văn bản số 7554/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 14/11/2025.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân của quyết định trên xuất phát từ diễn biến thị trường không thuận lợi.

Theo kế hoạch ban đầu, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến chào bán 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương tỷ lệ 17,65% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Ảnh minh họa

Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2025 - quý I/2026, sau khi UBCKNN có chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Với giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu, Chứng khoán Rồng Việt dự kiến thu về 864 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Trọng đó, doanh nghiệp sẽ dùng 777,6 tỷ đồng cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước; còn lại 86,4 tỷ đồng dùng cho cho hoạt động tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2025 đến quý II/2026.

Theo danh sách công bố, có 8 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu đợt này của VDS. Trong đó có 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Nhà đầu tư Trần Văn Hà dự mua nhiều nhất với 30 triệu cổ phiếu. Tiếp đến nhà đầu tư Vũ Thị Bích Niềm dự mua 6 triệu cổ phiếu. Cổ đông nước ngoài Casco Investments Limited dự mua 2 triệu cổ phiếu.

Dự kiến cả 8 nhà đầu tư sẽ sở hữu tổng cộng 51,7 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 16,16% vốn Chứng khoán Rồng Việt.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2025, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu hoạt động gần 220,6 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng công ty mẹ đạt gần 25,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ ròng gần 20,7 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp mang về tổng doanh thu 1.054 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt gần 284,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt đang ở mức gần 8.074,2 tỷ đồng, tăng 26,9% so với đầu năm; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.024,9 tỷ đồng, tăng gần 40%.



