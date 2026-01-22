Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Saigontel dừng kế hoạch chào bán 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông

22-01-2026 - 16:29 PM | Thị trường chứng khoán

Saigontel thông báo tạm dừng triển khai và rút hồ sơ đăng ký chào bán 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã: SGT, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết về việc tạm dừng triển khai và rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Lý do là công ty cần tập trung vào một số dự án lớn và một số nội dung trong hồ sơ cần cập nhật, điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đã thống nhất tạm dừng việc tiếp tục triển khai hồ sơ đăng ký chào bán và rút hồ sơ đã nộp tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ một cách đầy đủ nhất.

Theo phương án được công bố trước đó, Saigontel dự kiến chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 1.480 tỷ đồng sẽ được Saigontel sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

Saigontel dừng kế hoạch chào bán 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông - Ảnh 1.

Nguồn: SGT

Thời gian dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu trong quý IV/2025 - quý II/2026, sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Nếu đợt chào bán thành công, tổng số lượng cổ phiếu của Saigontel sẽ tăng từ hơn 148 triệu cổ phiếu lên hơn 296 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.480 tỷ đồng lên hơn 2.960 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) báo cáo đã bán 6,2 triệu cổ phiếu SGT trong phiên 18/12/2025. Qua đó, tổ chức này giảm sở hữu từ 6,76% về 2,57% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI không còn là cổ đông lớn tại Saigontel.


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua cho vay margin: Nhóm CTCK có ngân hàng hậu thuẫn bứt tốc, HSC gây bất ngờ tăng gần 8.000 tỷ dư nợ trong một quý

Cuộc đua cho vay margin: Nhóm CTCK có ngân hàng hậu thuẫn bứt tốc, HSC gây bất ngờ tăng gần 8.000 tỷ dư nợ trong một quý Nổi bật

Có tiền chưa chắc mua được bạc: Nhà bán lẻ kim loại quý trực tuyến lớn nhất nước Mỹ từ chối đơn hàng nhỏ lẻ

Có tiền chưa chắc mua được bạc: Nhà bán lẻ kim loại quý trực tuyến lớn nhất nước Mỹ từ chối đơn hàng nhỏ lẻ Nổi bật

Mảng kinh doanh lõi bứt phá, GELEX Electric đạt mức lợi nhuận kỷ lục 4.246 tỷ đồng

Mảng kinh doanh lõi bứt phá, GELEX Electric đạt mức lợi nhuận kỷ lục 4.246 tỷ đồng

16:00 , 22/01/2026
Ba cổ phiếu bị khối ngoại "xả" 1.000 tỷ đồng trong phiên 22/1

Ba cổ phiếu bị khối ngoại "xả" 1.000 tỷ đồng trong phiên 22/1

15:45 , 22/01/2026
Zalo bị phạt 810 triệu đồng

Zalo bị phạt 810 triệu đồng

15:44 , 22/01/2026
LPBS bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức Tổng Giám đốc, kiện toàn bộ máy quản trị

LPBS bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức Tổng Giám đốc, kiện toàn bộ máy quản trị

15:30 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên