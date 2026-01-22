Saigontel dừng kế hoạch chào bán 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông

CTCP Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, mã: SGT, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết về việc tạm dừng triển khai và rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025.



Lý do là công ty cần tập trung vào một số dự án lớn và một số nội dung trong hồ sơ cần cập nhật, điều chỉnh bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đã thống nhất tạm dừng việc tiếp tục triển khai hồ sơ đăng ký chào bán và rút hồ sơ đã nộp tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để có thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ một cách đầy đủ nhất.

Theo phương án được công bố trước đó, Saigontel dự kiến chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là hơn 1.480 tỷ đồng sẽ được Saigontel sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

Nguồn: SGT

Thời gian dự kiến thực hiện chào bán cổ phiếu trong quý IV/2025 - quý II/2026, sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Nếu đợt chào bán thành công, tổng số lượng cổ phiếu của Saigontel sẽ tăng từ hơn 148 triệu cổ phiếu lên hơn 296 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ hơn 1.480 tỷ đồng lên hơn 2.960 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) báo cáo đã bán 6,2 triệu cổ phiếu SGT trong phiên 18/12/2025. Qua đó, tổ chức này giảm sở hữu từ 6,76% về 2,57% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI không còn là cổ đông lớn tại Saigontel.



