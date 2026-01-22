Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ba cổ phiếu bị khối ngoại "xả" 1.000 tỷ đồng trong phiên 22/1

22-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.510 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng bao trùm, VN-Index ghi nhận diễn biến giằng co trong phiên giao dịch 22/1. Chốt phiên chỉ số giảm nhẹ 2,71 điểm tại 1.882 điểm. Thanh khoản duy trì mức cao với giá trị giao dịch trên HOSE vọt lên hơn 33.600 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.455 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 128 tỷ đồng. Theo sau, GMD là mã tiếp theo được gom mạnh 59 tỷ đồng. Ngoài ra, GVR và MWG cũng được mua lần lượt 56 và 49 tỷ đồng.

Ba cổ phiếu bị khối ngoại "xả" 1.000 tỷ đồng trong phiên 22/1- Ảnh 1.

Ngược lại, VHM là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 451 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCB và VIC cũng bị "xả" 335 tỷ đồng và 214tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 54 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 55 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VFS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TNG, IVS, VC3.

Ba cổ phiếu bị khối ngoại "xả" 1.000 tỷ đồng trong phiên 22/1- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, MBS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 56 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 26 tỷ, NTP, PVS, CEO bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ACV được khối ngoại mua 13 tỷ đồng. Theo sau, TIN và VEA cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ba cổ phiếu bị khối ngoại "xả" 1.000 tỷ đồng trong phiên 22/1- Ảnh 3.

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại DDV, F88,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

