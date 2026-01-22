Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 22/1: Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 400 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

22-01-2026 - 17:22 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 22/1: Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 400 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

Tự doanh CTCK tiếp đà bán ròng 387 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường chứng khoán giao dịch khá sôi động trong phiên 22/1 với điểm nhấn là nhóm bất động sản. Chỉ số chính tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm trước khi quay đầu điều chỉnh trước áp lực điều chỉnh của nhóm vốn hóa lớn. Đóng cửa, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,14%) về mức 1.882,73 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.510 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK tiếp đà bán ròng 387 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -118 tỷ đồng, tiếp theo là SSI (-88 tỷ), DXG (-56 tỷ), VCI (-46 tỷ) và VHM (-34 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VRE (-32 tỷ), FPT (-24 tỷ), KDH (-23 tỷ), TCB (-17 tỷ) và VCG (-16 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 59 tỷ đồng. Theo sau là NT2 (26 tỷ), MBB (25 tỷ), MSN (24 tỷ), FUEVFVND (20 tỷ), VNM (19 tỷ), PVD (15 tỷ), VIC (13 tỷ), DBC (9 tỷ) và TPB (8 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

