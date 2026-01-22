Platinum Victory – công ty con của Jardine Cycle & Carriage (JC&C), thành viên thuộc Tập đoàn Jardine Matheson, vừa đăng ký bán toàn bộ 125,76 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,02% vốn của Vinamilk (mã VNM). Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 28/1 đến 26/2.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNM đang giao dịch quanh vùng đỉnh 4 năm với thị giá 70.900 đồng/cp, tăng gần 16% từ đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng khoảng 148.000 tỷ đồng. Tạm tính theo mức thị giá VNM hiện tại, số cổ phiếu trong tay Platinum Victory có giá trị lên đến gần 9.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Platinum Victory đã bán thỏa thuận hơn 96 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 4,6% vốn của Vinamilk cho F&N Dairy Investments. Giá trị thương vụ khoảng 6.000 tỷ đồng, tương đương 228 triệu USD. Phía JC&C cho biết giao dịch này nhất quán với chiến lược “xây dựng danh mục đầu tư tập trung nhằm tăng giá trị cho cổ đông”.

Nếu thực hiện thành công giao dịch vừa đăng ký, JC&C sẽ chính thức chia tay Vinamilk sau hơn 8 năm làm cổ đông lớn. Việc rút lui của cổ đông ngoại này mở ra cơ hội lớn để tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi tăng sở hữu tại Vinamilk sau nhiều năm theo đuổi. Thông qua Vinamilk, tỷ phú Thái Lan muốn hiện thực hóa tham vọng thống lĩnh thị trường đồ uống không cồn và sữa tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tham vọng này vẫn còn vướng một số rào cản nhất định. Hiện tại, nhóm Fraser & Neave (F&N) trong tay vị tỷ phú đến từ Thái Lan đang là cổ đông lớn thứ 2 tại Vinamilk với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 25%. Nếu muốn tăng sở hữu, nhóm cổ đông này sẽ phải chào mua công khai và phải chờ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hồ sơ đăng ký trước khi thực hiện giao dịch.

Trong một diễn biến khác, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC đã đăng ký bán 1,45 triệu cổ phiếu VNM (tỷ lệ 0,069% vốn) của Vinamilk nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ 19/1 đến 17/2. Đầu tư SCIC do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ. Tại Vinamilk, SCIC hiện là cổ đông lớn nhất với gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn.

Về triển vọng, báo cáo mới đây của KBSV đánh giá kết quả kinh doanh của Vinamilk năm 2026 sẽ được cải thiện đáng kể nhờ cơ cấu sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh cao trong mọi phân khúc, từ trung cấp đến cao cấp. Ngoài ra, sự cải thiện trong thu nhập khả dụng của người lao động thông qua quy định về thuế TNCN mới, cũng như tác động từ hoạt động siết chặt thuế khoán và tái cấu trúc kênh phân phối dần được thích ứng, đem lại triển vọng tích cực.