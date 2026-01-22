Giao gần 64.000 ha biển cho 2 tập đoàn lớn khảo sát làm điện gió ngoài khơi

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 2 quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) để triển khai hoạt động đo đạc, điều tra, khảo sát phục vụ phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại khu vực Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.



Hoạt động đo đạc, điều tra, khảo sát phục vụ phát triển các dự án điện gió ngoài khơi. Ảnh: PVN

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyền sử dụng khu vực biển ngoài khơi quần đảo Long Châu và đảo Bạch Long Vỹ (TP Hải Phòng) nhằm phục vụ khảo sát cho các dự án Điện gió ngoài khơi Bắc Bộ 1.3 và Bắc Bộ 1.4. Khu vực biển được giao có diện tích 24.000 ha, được giới hạn bởi 11 điểm góc với tọa độ xác định cụ thể; độ sâu sử dụng đến 140 m và độ cao sử dụng đến 40 m so với mặt nước biển.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao quyền sử dụng khu vực biển cho PVN để thực hiện khảo sát phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1. Khu vực biển được giao nằm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, có diện tích 39.811,19 ha, với các thông số kỹ thuật về độ sâu và độ cao sử dụng tương tự, thời hạn giao quyền sử dụng là 36 tháng và không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển.

Các quyết định đều nêu rõ trách nhiệm của các tập đoàn trong quá trình sử dụng khu vực biển. Theo đó, 2 tập đoàn phải sử dụng khu vực biển đúng mục đích, đúng ranh giới, diện tích, độ sâu, độ cao và thời hạn được giao; không lấn chiếm biển, không vi phạm quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Các hoạt động khảo sát không được gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; không gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại hệ sinh thái biển hay cản trở giao thông hàng hải và các hoạt động hợp pháp khác.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tập đoàn không được chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển được giao; không được lợi dụng hoạt động khảo sát để thu thập thông tin trái quy định pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định, bảo đảm việc sử dụng khu vực biển đúng quy định pháp luật.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất điện gió ngoài khơi phục vụ nhu cầu điện trong nước đạt khoảng 6.000 - 17.032 MW, dự kiến vận hành giai đoạn 2030 - 2035. Định hướng đến năm 2050 đạt 113.503 - 139.097 MW.