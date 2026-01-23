Lãnh đạo một công ty bị đình chỉ giao dịch vì "mua chui" cổ phiếu

Ngày 22/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc CTCP Sông Đà 2 (mã SD2).

Cụ thể, ông Cương đã mua 1,36 triệu cổ phiếu SD2 vào ngày 17/7/2025, tương ứng 13,6 tỷ đồng mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trước khi giao dịch.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Cương chỉ mới được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 14/7/2025, tức chưa đầy 3 ngày trước thời điểm thực hiện giao dịch “mua chui” cổ phiếu.

Với hành vi này, ông Nguyễn Văn Cương bị xử phạt 238 triệu đồng, tương đương 1,75% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định.

Hành vi này vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021.

Ngoài hình thức phạt tiền, ông Nguyễn Văn Cương còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 04 tháng.