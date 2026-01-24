Phân lân Văn Điển bị HoSE nhắc nhở do chậm công bố thông tin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, MCK: VAF) về việc chậm công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh.

Cụ thể, ngày 10/1/2026, HoSE đã nhận được bản công bố thông tin Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 9/1/2026 của Hội đồng quản trị Phân lân Văn Điển về việc ký hợp đồng với đơn vị có liên quan bằng tiếng Việt.

Đến ngày 22/01/2026, HoSE đã nhận được bản công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị VAF số 04/QĐ-HĐQT nêu trên bằng tiếng Anh.

Ảnh minh họa

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 sửa đổi và bổ sung Điều 5 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, công ty đã thực hiện công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với đơn vị có liên quan bằng tiếng Anh chưa đúng thời gian theo quy định.

Do đó, HoSE nhắc nhở Phân lân Văn Điển về việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Phân lân Văn Điển ghi nhận doanh thu thuần hơn 293 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 62,4 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, Phân lân Văn Điển mang về doanh thu thuần hơn 1.613,9 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 162,8 tỷ đồng, tăng 167,3%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Phân lân Văn Điển tăng 12,8% so với đầu năm, lên mức hơn 1.208,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đang ở mức gần 415,2 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 288 tỷ đồng, chiếm 23,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 568,9 tỷ đồng, tăng 3,3% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác gần 311,9 tỷ đồng, chiếm 54,8% tổng nợ.