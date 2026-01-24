SSI tăng vốn lên gần 25.000 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu

Công ty CP Chứng khoán SSI (mã: SSI) đã hoàn tất đợt chào bán 415,18 triệu cổ phiếu cho tổng số 88.690 cổ đông. Trong đó, 286,5 triệu cổ phiếu được phân phối cho 87.186 nhà đầu tư trong nước và 128,6 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 1.504 nhà đầu tư nước ngoài.



Trong tổng số lượng cổ phiếu chào bán, 403,6 triệu cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng; còn gần 11,6 triệu cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 3/2026.

Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, qua đó SSI thu về 6.227,7 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 3.114 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động chứng chỉ tiền gửi và 3.113,7 tỷ đồng được dùng để cho vay margin.

Đồng thời, SSI đã tăng vốn điều lệ từ hơn 20.779 tỷ đồng lên gần 24.932 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán, SSI có 2 cổ đông lớn là Daiwa Securities Group Inc nắm 380,5 triệu cổ phiếu, chiếm 15,27% vốn và Công ty TNHH Đầu tư NDH nắm 197,1 triệu cổ phiếu, chiếm 7,91% vốn.

Về hoạt động kinh doanh, SSI công bố doanh thu hoạt động của công ty mẹ đạt 12.624 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 54% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế 4.859 tỷ đồng; lãi sau thuế 3.917 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2024 và ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Tính riêng trong quý IV/2025, công ty mẹ SSI ghi nhận doanh thu hoạt động 3.527 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Gần một nửa trong đó được đóng góp bởi hoạt động tự doanh với 1.592 tỷ đồng, tăng 53%. Hoạt động cho vay tăng tới 92% lên mức 1.098 tỷ đồng. Hoạt động môi giới cũng tăng 97% đóng góp 630 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động của công ty trong kỳ ở mức 1.733 tỷ đồng, tăng 56%. Chi phí cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng tăng 46% lên mức với 454 tỷ đồng. Khoản chi phí lãi vay của SSI tăng tới 95% lên mức 790 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ SSI đạt 915 tỷ đồng và lãi sau thuế 742 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với kết quả đạt được trong quý IV/2024.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của SSI có quy mô gần 93.000 tỷ đồng, tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất và cũng tăng mạnh nhất là các khoản cho vay với 38.940 tỷ đồng, tăng gần 17.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Danh mục FVTPL với hơn 37.600 tỷ đồng, giảm hơn 4.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chiếm hơn 13.200 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi hơn 23.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, danh mục cổ phiếu niêm yết giảm mạnh từ 1.300 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 178 tỷ đồng, tập trung vào một số bluechip như HPG, FPT, VPB, ACB, VNM.

Nợ phải trả của công ty ở mức gần 62.000 tỷ đồng, tăng hơn 15.000 tỷ đồng so với đầu năm; chủ yếu là vay ngắn hạn với hơn 60.000 tỷ đồng.



