Giá vàng tiến sát mốc 5.000 USD/ounce, chuyên gia khuyến nghị nóng "không nên bán toàn bộ vàng"

Đầu ngày 24-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.985 USD/ounce, tăng 85 USD so với vùng đáy trong phiên 4.900 USD/ounce. Trong bối cảnh giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới, nhiều nhà đầu tư băn khoăn rằng có nên "chốt lời" để chuyển sang các kênh đầu tư khác hay không?

Mới đây, tại hội thảo "La bàn đầu tư 2026: Tâm điểm dòng tiền" do Labandautu.vn phối hợp cùng Diaocnet.vn tổ chức, PGS.TS Ngô Trí Long, Chuyên gia Kinh tế trả lời câu hỏi về các kênh đầu tư, trong đó có vàng, bất động sản, trong bối cảnh 2 kênh này đều ghi nhận sự tăng trưởng đột biến trong năm qua.

PGS.TS Ngô Trí Long cho biết ông hoàn toàn không bất ngờ vì tốc độ tăng rất mạnh của vàng và bất động sản trong năm vừa qua. Ông lý giải, trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, các ngân hàng trung ương giảm lãi suất và tập trung mua vàng dự trữ. Trong bối cảnh đó, mục tiêu của nhà đầu tư đầu tiên tính an toàn, thứ hai là tính thanh khoản. Với hai mục tiêu này, nhà đầu tư buộc phải tìm đến các tài sản phù hợp.

"Vậy tại sao vàng lại tăng mạnh như vậy và tại sao lại sốt vào những tháng cuối năm? Việc tăng sốc vào cuối năm, cá nhân tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi hiện tượng tâm lý đám đông: khi nghe tin đồn hoặc khi giá tăng rất mạnh, dòng tiền lao vào rất nhanh. Trong bối cảnh đó, lực tập trung vào cuối năm rất lớn", ông phân tích.

Vị chuyên gia cho biết hiện có rất nhiều kênh đầu tư, nhưng trong thời điểm hiện tại, kênh hấp dẫn nhất rõ ràng là vàng. Tốc độ tăng giá của vàng đang rất cao.

Với bất kỳ nhà đầu tư nào, khi đầu tư đều hướng tới ba mục tiêu chính. Thứ nhất là tính an toàn. Thứ hai là tính thanh khoản. Thứ ba là khả năng tăng trưởng. Mỗi kênh đầu tư sẽ đáp ứng các mục tiêu này ở mức độ khác nhau.

Đối với vàng, theo chuyên gia, đây là kênh đầu tư mang tính bảo hiểm và phòng ngừa rủi ro. Khi thế giới bất ổn, kinh tế bất ổn, người ta luôn tìm đến một nơi trú ẩn an toàn, và vàng là lựa chọn hàng đầu.

"Hiện nay có quan điểm cho rằng vàng đã lập đỉnh, đặt ra câu hỏi liệu có nên bán vàng để chuyển sang các kênh khác như chứng khoán hay bất động sản hay không. Quan điểm cá nhân của tôi là: khi đầu tư vào bất kỳ kênh nào, nhà đầu tư không nên nghe tin đồn, không chạy theo phong trào hay đám đông, mà phải có kiến thức, có dự báo và hiểu rõ bản chất của kênh đầu tư đó. Nếu không có chuyên môn, cần tìm đến các chuyên gia tư vấn", ông Long nói.

Trước câu hỏi vậy vàng đã thực sự lập đỉnh hay chưa? Theo quan điểm cá nhân, PGS.TS Ngô Trí Long cho biết các dự báo quốc tế cho rằng giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce. Nguyên nhân là do bối cảnh thế giới tiếp tục bất ổn. Các xung đột địa chính trị kéo dài, cùng với những biến động trong chính sách và quan điểm điều hành của các nền kinh tế lớn khiến tình hình ngày càng khó dự đoán. Khi bất ổn gia tăng, dòng tiền sẽ tiếp tục tìm đến vàng như một kênh trú ẩn.

Chuyên gia cho biết việc lựa chọn kênh đầu tư vàng, bất động sản hay chứng khoán phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro của từng người. Tuy nhiên, không nên đầu tư theo phong trào hay đám đông, bởi điều đó rất dễ dẫn đến thua lỗ. Nguyên tắc cơ bản là không bao giờ "bỏ trứng vào một giỏ".

Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nếu đã có lợi nhuận tốt, có thể bán một phần vàng để tái phân bổ sang bất động sản – kênh vừa giữ tiền vừa tạo dòng tiền. Còn việc bán hết vàng để dồn toàn bộ sang bất động sản là không phù hợp

"Trong bối cảnh hiện nay, nếu cảm thấy giá vàng đã tiến gần đỉnh và đã có mức lợi nhuận tốt, nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt một phần để phân bổ sang các kênh khác. Tuy nhiên, không nên bán toàn bộ vàng, bởi vàng vẫn là công cụ bảo hiểm và phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn còn rất lớn", ông Long khuyến nghị.



