Tự doanh CTCK tiếp đà bán ròng trong phiên cuối tuần, hai cổ phiếu bị "xả" hơn 300 tỷ

23-01-2026 - 17:51 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 115 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên cuối tuần 23/1 tăng điểm nhờ lực cầu mạnh đến từ cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên sắc xanh dần yếu đi khi áp lực bán ngày một gia tăng. Trong 30 phút cuối và phiên ATC áp lực chốt lời ngày một tăng khiến chỉ số chung giảm điểm về vùng 1.870. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.870,79 điểm, giảm 11,94 điểm, tương đương 0,63%. Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 190 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -179 tỷ đồng, tiếp theo là VCI (-139 tỷ), SSI (-109 tỷ), STB (-68 tỷ) và VIX (-55 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như DXG (-50 tỷ), VCG (-29 tỷ), MWG (-17 tỷ), GEX (-7 tỷ) và BMP (-6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu MCH được mua ròng mạnh nhất với giá trị 158 tỷ đồng. Theo sau là VIC (65 tỷ), FPT (48 tỷ), VPB (39 tỷ), TCB (38 tỷ), VHM (38 tỷ), MSN (36 tỷ), MBB (29 tỷ), CTG (22 tỷ) và VNM (22 tỷ đồng).

Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

