Khối ngoại tiếp đà bán ròng phiên cuối tuần, "xả" 350 tỷ đồng tại một cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần với diễn biến khá ảm đạm. Chốt phiên 23/1, VN-Index giảm gần 12 điểm xuống vùng 1.870 điểm. Thanh khoản hụt hơi so với nhiều phiên trước, giá trị khớp lệnh đạt vỏn vẹn 27.500 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 190 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể: ﻿

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 200 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh ở nhóm cổ phiếu tài chính, với STB đứng đầu (khoảng 252 tỷ đồng), theo sau là TCX (160 tỷ). Các mã như PLX (98 tỷ), ACB (91 tỷ) và GMD (85 tỷ) cũng được gom ròng mạnh hàng chục tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung vào các bluechips khi VCB bị xả mạnh nhất (xấp xỉ 350 tỷ đồng), kế đến là VHM (169 tỷ), CTG (125 tỷ), VPB (89 tỷ) và BSR (78 tỷ).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 7 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại ghi nhận lực “gom” mạnh nhất tại IDC (khoảng 80 tỷ đồng), theo sau là PVS (26 tỷ), VFS (1,7 tỷ), VGS (1 tỷ) và MST (0,3 tỷ).

Chiều bán, SHS dẫn đầu danh sách bị bán ròng (xấp xỉ 36 tỷ đồng), tiếp đến CEO (34 tỷ), NTP (16 tỷ), MBS (6,7 tỷ) và TNG (3,1 tỷ).﻿

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng nhẹ 4 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất là PHP (khoảng 2 tỷ đồng), theo sau QNS (0,9 tỷ), OIL (0,8 tỷ), VEA (0,6 tỷ) và SAS (0,4 tỷ) cũng được gom ròng không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, ABI bị bán ròng mạnh nhất (xấp xỉ 1 tỷ đồng), kế đến F88, ABW, BVB và ACV cũng bị khối ngoại bán ròng nhẹ phiên hôm nay.﻿