Chứng khoán Dầu khí tất toán lô trái phiếu phát hành năm 2024

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (MCK: PSI).

Theo đó, ngày 5/1/2026, Chứng khoán Dầu khí đã thực hiện thanh toán 20 tỷ đồng tiền gốc và gần 887,6 triệu đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã PSIH2426001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Được biết, lô trái phiếu mã PSIH2426001 gồm 200 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 20 tỷ đồng, được Chứng khoán Dầu khí phát hành từ ngày 5/7/2024, kỳ hạn 18 tháng.

Nguồn: HNX

Theo thông tin công bố trên HNX, sau khi tất toán lô trái phiếu nêu trên, Chứng khoán Dầu khí còn lưu hành duy nhất lô trái phiếu mã PSIH2326002 có tổng giá trị phát hành 50 tỷ đồng, được phát hành ngày 31/8/2023, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 31/8/2026.

Liên quan đến trái phiếu, hồi cuối tháng 12/2025 vừa qua, Chứng khoán Dầu khí đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

Cụ thể, Chứng khoán Quốc gia dự kiến chào bán tối đa 200 trái phiếu mã PSI12501, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 20 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,5%/năm, dự kiến được phát hành ngày 30/12/2025, kỳ hạn 12 tháng.

Trái phiếu dự kiến được phát hành trong 1 đợt bằng phương thức phát hành riêng lẻ và giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua phương thức Đại lý phát hành theo quy định.

Toàn bộ nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu nêu trên (sau khi đã khấu trừ đi các phí, chi phí phát sinh) sẽ được Chứng khoán Dầu khí sử dụng để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- chi nhánh Hà Thành. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong tháng 1/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Chứng khoán Dầu khí ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 112,8 tỷ đồng, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán gần 24,5 tỷ đồng, tăng 81,5% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu hơn 53,8 tỷ đồng, tăng 53,3%.

Kết quả, Chứng khoán Dầu khí báo lãi sau thuế gần 6,6 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu hoạt động hơn 477,1 tỷ đồng, tăng 38,9% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 44,6 tỷ đồng, tăng 72,2%.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Chứng khoán Dầu khí tăng 20,2% so với đầu năm, lên mức hơn 3.123,1 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.371,8 tỷ đồng, tăng 25,4%.