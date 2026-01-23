Chứng khoán Quốc Gia gom thành công 5 triệu cổ phiếu SAM

Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP SAM Holdings (SAM Holdings, MCK: SAM) về kết quả giao dịch cổ phiều của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Chứng khoán Quốc Gia đã mua vào thành công 5 triệu SAM bằng phương thức thỏa thuận, khớp lệnh; qua đó nâng sờ hữu từ hơn 11,5 triệu cổ phiếu (3,03%) lên mức hơn 16,5 triệu cổ phiếu (4,35%).

Thời gian giao dịch từ ngày 23/12/2025 đến ngày 21/1/2026.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ 22/10-19/11/2025, NSI đã mua vào thành công hơn 5,1 triệu cổ phiếu SAM trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua trước đó, tương đương gần 51,5%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không đạt mức kỳ vọng.

Về mối quan hệ, ông Trần Việt Anh- Chủ tịch HĐQT SAM Holdings, đang là cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ Chứng khoán Quốc Gia. Ông Bùi Quang Bách - Thành viên HĐQT Chứng khoán Quốc Gia đồng thời là Thành viên độc lập HĐQT SAM Holdings.

Mới đây, ông Bùi Quang Bách được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán tạm thời từ ngày 20/1/2026; thời hạn bổ nhiệm 2025 - 2030.

Ở chiều ngược lại, ông Hoàng Lê Sơn không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 20/1/2026 do không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật do được bồ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại công ty con của Công ty.

Ông Hoàng Lê Sơn vẫn giữ chức vụ thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trong một diễn biến khác, SAM Holdings đã công bố các Nghị quyết về thông qua việc bảo lãnh cho Công ty CP Dây và Cáp SACOM mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh TP.HCM.

Cụ thể, SAM Holdings cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn không hủy ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Dây và Cáp SACOM đối với Vietcombank- Chi nhánh TP.HCM thuộc hạn mức tín dụng 900 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SAM Holdings cũng cam kết không cầm cố/thế chấp cổ phần tại Dây và Cáp SACOM cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Vietcombank- Chi nhánh TP.HCM.

Ngoài hạn mức nêu trên, SAM Holdings còn thông qua cung cấp cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn không hủy ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Dây và Cáp SACOM đối với Vietcombank- Chi nhánh TP.HCM thuộc hạn mức tín dụng 300 tỷ đồng. Trong đó gồm hạn mức vay ngắn hạn 100 tỷ đồng, còn lại 200 tỷ đồng là hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng.

Được biết, Công ty CP Dây và Cáp SACOM đang là công ty con của SAM Holdings với tỷ lệ vốn góp lên đến 99,92% (tính đến ngày 30/9/2025).

PV