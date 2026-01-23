Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Quốc Gia gom thành công 5 triệu cổ phiếu SAM

23-01-2026 - 14:46 PM | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán Quốc Gia gom thành công 5 triệu cổ phiếu SAM

Chứng khoán Quốc Gia đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu SAM, qua đó nâng sở hữu tại SAM Holdings lên 4,35% vốn.

Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP SAM Holdings (SAM Holdings, MCK: SAM) về kết quả giao dịch cổ phiều của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, Chứng khoán Quốc Gia đã mua vào thành công 5 triệu SAM bằng phương thức thỏa thuận, khớp lệnh; qua đó nâng sờ hữu từ hơn 11,5 triệu cổ phiếu (3,03%) lên mức hơn 16,5 triệu cổ phiếu (4,35%).

Thời gian giao dịch từ ngày 23/12/2025 đến ngày 21/1/2026.

Trước đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ 22/10-19/11/2025, NSI đã mua vào thành công hơn 5,1 triệu cổ phiếu SAM trong tổng số 10 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua trước đó, tương đương gần 51,5%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không đạt mức kỳ vọng.

Về mối quan hệ, ông Trần Việt Anh- Chủ tịch HĐQT SAM Holdings, đang là cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ Chứng khoán Quốc Gia. Ông Bùi Quang Bách - Thành viên HĐQT Chứng khoán Quốc Gia đồng thời là Thành viên độc lập HĐQT SAM Holdings.

Mới đây, ông Bùi Quang Bách được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán tạm thời từ ngày 20/1/2026; thời hạn bổ nhiệm 2025 - 2030.

Ở chiều ngược lại, ông Hoàng Lê Sơn không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 20/1/2026 do không còn đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật do được bồ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại công ty con của Công ty.

Ông Hoàng Lê Sơn vẫn giữ chức vụ thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trong một diễn biến khác, SAM Holdings đã công bố các Nghị quyết về thông qua việc bảo lãnh cho Công ty CP Dây và Cáp SACOM mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh TP.HCM.

Cụ thể, SAM Holdings cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn không hủy ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Dây và Cáp SACOM đối với Vietcombank- Chi nhánh TP.HCM thuộc hạn mức tín dụng 900 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SAM Holdings cũng cam kết không cầm cố/thế chấp cổ phần tại Dây và Cáp SACOM cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Vietcombank- Chi nhánh TP.HCM.

Ngoài hạn mức nêu trên, SAM Holdings còn thông qua cung cấp cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn không hủy ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Dây và Cáp SACOM đối với Vietcombank- Chi nhánh TP.HCM thuộc hạn mức tín dụng 300 tỷ đồng. Trong đó gồm hạn mức vay ngắn hạn 100 tỷ đồng, còn lại 200 tỷ đồng là hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng.

Được biết, Công ty CP Dây và Cáp SACOM đang là công ty con của SAM Holdings với tỷ lệ vốn góp lên đến 99,92% (tính đến ngày 30/9/2025).

PV

PV

An ninh tiền

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sếp Thế Giới Di Động hé lộ con số lợi nhuận của chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia

Sếp Thế Giới Di Động hé lộ con số lợi nhuận của chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia Nổi bật

NÓNG: Cổ đông ngoại muốn bán toàn bộ gần 126 triệu cổ phiếu Vinamilk

NÓNG: Cổ đông ngoại muốn bán toàn bộ gần 126 triệu cổ phiếu Vinamilk Nổi bật

Giải thưởng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận đề cử từ hơn 110 quốc gia, chính thức khởi động mùa thứ 6

Giải thưởng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận đề cử từ hơn 110 quốc gia, chính thức khởi động mùa thứ 6

14:45 , 23/01/2026
Vụ tiêu hủy 130 tấn lợn nhiễm bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: Nhà máy Hải Phòng "chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất"

Vụ tiêu hủy 130 tấn lợn nhiễm bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: Nhà máy Hải Phòng "chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất"

14:42 , 23/01/2026
Hủy tư cách công ty đại chúng của Imexco, Lilama 45.4

Hủy tư cách công ty đại chúng của Imexco, Lilama 45.4

12:43 , 23/01/2026
Lễ Hằng thuận "trên đỉnh núi" của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Lễ Hằng thuận "trên đỉnh núi" của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

12:07 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên