Vụ tiêu hủy 130 tấn lợn nhiễm bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: Nhà máy Hải Phòng "chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất"

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Canfoco, mã: CAN) vừa có văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), làm rõ các thông tin liên quan đến việc tiêu hủy hơn 130 tấn nguyên liệu vi phạm, gần 1,7 tấn pate thành phẩm cũng như quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, vụ việc bắt nguồn từ ngày 8/9/2025, khi Phòng PC03 – Công an TP Hải Phòng phát hiện hai xe ô tô vận chuyển tổng cộng hơn 1,2 tấn thịt lợn nạc không có bì, không nội tạng, dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ số hàng này đã bị tiêu hủy hoàn toàn và chưa từng được đưa vào sản xuất.

Từ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định nguồn thịt được thu gom từ thị trường tự do và bán cho một nhà cung cấp của Đồ hộp Hạ Long. Trên cơ sở khuyến nghị của cơ quan chức năng, trong cùng ngày, doanh nghiệp đã khoanh vùng toàn bộ nguyên liệu mua từ nhà cung cấp này trong khoảng một tuần trước đó để tiến hành xét nghiệm.

Kết quả cho thấy, hơn 132 tấn thịt lợn nạc tồn kho của Công ty dương tính với dịch tả lợn châu Phi; một số sản phẩm khác như chả giò, bì heo đông lạnh, da gà và thịt gà xay đông lạnh cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Toàn bộ số nguyên liệu và hàng hóa liên quan đã được phong tỏa ngay khi phát hiện và bị tiêu hủy theo quy định, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.﻿

Liên quan đến thông tin doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm từ số nguyên liệu vi phạm, Canfoco khẳng định đây là thông tin chưa chính xác. Theo Công ty, gần 14.000 hộp pate Cột Đèn (tương đương khoảng 1,7 tấn) bị tiêu hủy là thành phẩm tồn kho tại nhà máy, không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm và đã được kiểm nghiệm âm tính với virus Dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng và phòng ngừa rủi ro, doanh nghiệp vẫn chủ động đề xuất tiêu hủy toàn bộ lô hàng này theo khuyến nghị của cơ quan chức năng.

Về tác động tài chính, Đồ hộp Hạ Long cho biết khối lượng thành phẩm bị tiêu hủy không lớn so với quy mô hoạt động, không gây gián đoạn sản xuất – kinh doan h và không phát sinh ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Giải trình thêm về việc chưa công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ kể từ khi sự việc xảy ra, Canfoco cho biết tại thời điểm tháng 9/2025, doanh nghiệp đánh giá vụ việc chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh trên toàn hệ thống, cũng như chưa tác động trọng yếu đến dòng tiền và kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, sau khi báo chí và mạng xã hội đưa tin, nhiều khách hàng và đối tác yêu cầu hoàn trả hàng và dừng hợp tác, Công ty nhận định vụ việc đã vượt ngoài khả năng kiểm soát và ảnh hưởng tới uy tín doanh nghiệp, nên đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đáng chú ý, Công ty cũng thông tin về việc tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng từ ngày 12/01/2026. Nguyên nhân là do hệ thống chứng nhận quản lý ISO của Công ty bị thu hồi, đồng thời chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản 6) bị đình chỉ hiệu lực. Việc thiếu các chứng nhận này khiến sản phẩm sản xuất trong giai đoạn hiện tại không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Ban đầu, Công ty dự kiến thời gian tạm dừng tối đa 14 ngày để khắc phục, song sau quá trình rà soát, Đồ hộp Hạ Long cho biết việc cải thiện cần nhiều thời gian hơn dự kiến và hiện chưa thể xác định cụ thể thời điểm khôi phục hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Doanh nghiệp cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin và kịp thời báo cáo HNX khi có các thông tin, kết luận chính thức mới liên quan đến sự việc.