Chuyên gia cảnh báo nóng với giá bạc

Sáng 23/1, thị trường bạc trong nước rung chuyển khi giá lập kỷ lục mới, chính thức vượt mốc 100 triệu đồng/kg – mức chưa từng xuất hiện trước đây. Tại một số doanh nghiệp lớn, giá bán ra thậm chí đã chạm 102 triệu đồng/kg. Đà tăng dựng đứng khiến giới đầu tư không khỏi choáng váng khi chỉ trong chưa đầy một tháng bạc đã vọt hơn 37%.

Cùng thời điểm, giá bạc thế giới cũng bứt phá thêm 2,7% leo lên mức đỉnh 98,7 USD/ounce. Đà tăng phi mã này được kích hoạt bởi sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng ngày càng rõ ràng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Giá bạc thế giới tăng vọt

Ngoài ra, chỉ số Dollar Index giảm trong phiên tiếp tục tạo lực đỡ cho bạc và vàng, bởi các kim loại quý này được định giá bằng đồng USD, khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Mặc dù giá bạc đang tiếp tục đà tăng mạnh và liên tục phá đỉnh lịch sử, nhưng nhiều chuyên gia tỏ ra thận trọng hơn với đà tăng nóng của kim loại quý này.

Trong báo cáo kim loại quý mới nhất, bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng tại BCA Research, cho biết dù thị trường bạc vẫn được hỗ trợ tốt trong dài hạn, song bà không khuyến nghị mua đuổi giá ở vùng hiện tại. Xác suất xảy ra một nhịp điều chỉnh mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới .

Chỉ trong tháng đầu tiên của năm mới, giá bạc đã tăng 31%, sau khi tăng gần 150% trong năm 2025. Kim loại quý này đang hưởng lợi lớn khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh cùng với mức tiêu thụ công nghiệp cao, trong khi nguồn cung vật chất ngày càng khan hiếm. Tuy nhiên, theo Ibrahim, cơn sốt đầu cơ đã trở thành động lực chính của đợt tăng giá này và có thể không bền vững.

Bà cho rằng bối cảnh vĩ mô và địa chính trị vẫn tạo nền tảng thuận lợi cho giá bạc trong trung và dài hạn, song quy mô của đợt tăng gần đây rất khó lý giải bằng các yếu tố cơ bản. Bạc và toàn bộ nhóm kim loại quý đang cho thấy dấu hiệu rõ ràng của làn sóng mua theo tâm lý FOMO.

Toàn bộ nhóm kim loại quý đã ghi nhận dòng tiền đầu tư lớn kể từ nửa cuối năm 2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu phòng hộ trước nguy cơ mất giá tiền tệ cũng như bất ổn kinh tế và địa chính trị. Dù môi trường này chưa có dấu hiệu thay đổi sớm, Ibrahim cho rằng phần lớn thông tin tích cực đã được phản ánh vào giá. Bà bổ sung rằng áp lực lạm phát, dù vẫn cao, chưa gia tăng thêm, trong khi đồng USD đang có dấu hiệu ổn định, dù ở mặt bằng thấp hơn.

"Bên cạnh yếu tố “short squeeze” do đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường còn bị chi phối bởi nhiều thông tin sai lệch. Ibrahim khẳng định lo ngại về việc Trung Quốc siết xuất khẩu bạc gây thiếu hụt thanh khoản toàn cầu là không có cơ sở, bởi chính sách xuất khẩu bạc của nước này về bản chất không thay đổi, còn yêu cầu xin giấy phép chỉ là gia hạn lại quy định cũ từ các năm trước" , chuyên gia nhận định.

Việc Mỹ chưa áp thuế ngay đối với bạc nhập khẩu được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện điều kiện thị trường toàn cầu, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất định xoay quanh chính sách thương mại của Mỹ. Chính quyền nước này vẫn để ngỏ khả năng áp thuế trong tương lai nếu không đạt được các thỏa thuận thỏa đáng trong thời gian hợp lý, khiến sự méo mó trên thị trường bạc khó có thể nhanh chóng được tháo gỡ.

Rủi ro lớn nhất đối với bạc có thể đến từ nhu cầu công nghiệp, khi giá quá cao buộc các nhà sản xuất phải giảm hàm lượng bạc hoặc tìm vật liệu thay thế rẻ hơn. Theo chuyên gia, giá cao sẽ tự sinh ra lực điều chỉnh, và đà tăng dựng đứng lên mức kỷ lục mới của bạc có thể trở thành tác nhân tự triệt tiêu chính nó.

Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy phía cầu đang điều chỉnh trước mức giá cao, trong đó Longi – nhà sản xuất pin mặt trời lớn thứ tư thế giới đã thông báo sẽ sử dụng kim loại cơ bản thay cho bạc, nối tiếp các động thái tương tự từ JinkoSolar và Shanghai Aiko Solar.

Về phía đầu tư, các mô hình của BCA cho thấy bạc đang ở trạng thái quá mua nghiêm trọng, khi mức độ lệch của giá so với đường trung bình 200 ngày đang tiến gần những ngưỡng từng xuất hiện trước các đợt điều chỉnh mạnh trong quá khứ.

Mặc dù thận trọng với bạc, BCA Research vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng. Ibrahim dự báo tỷ lệ vàng/bạc sẽ sớm đảo chiều tăng trở lại sau khi rơi xuống mức thấp nhất nhiều năm, đồng thời cho rằng vàng có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn nhất trong nhóm kim loại quý, tiếp tục hưởng lợi từ vai trò trú ẩn an toàn và là tài sản duy nhất được hưởng lợi từ nỗ lực đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi.