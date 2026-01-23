Vì sao Chứng khoán Hòa Bình bị khiển trách?

Thông tin từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), đơn vị này đã có quyết định về việc khiển trách Thành viên lưu ký.

Theo đó, VSDC khiển trách Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) do có 2 tháng liên tiếp (tháng 12/2025 và tháng 1/2026) bị VSDC nhắc nhở bằng văn bản do vi phạm quy định về nghĩa vụ nộp tiền giá dịch vụ lưu ký chứng khoán tháng 11,12/2025 cho VSDC.

VSDC cũng yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình tăng cường việc kiểm soát các hoạt động, đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ của thành viên lưu ký và các quy định hiện hành.

Trước đó, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa ban hành Quyết định số 93/QĐ-SGDVN về việc đình chỉ một phần hoạt động giao dịch đối với HBS.

Cụ thể, VNX quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với Chứng khoán Hòa Bình tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 28/11/2025.

Lý do đình chỉ là Chứng khoán Hòa Bình bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt tại Quyết định số 816/QĐ-UBCK ngày 23/10/2025.

Theo Quyết định số 816/QĐ-UBCK ngày 23/10/2025, UBCKNN quyết định đặt Chứng khoán Hòa Bình vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 91/2020/TTBTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt không quá 4 tháng, kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, UBCKNN cũng yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình thực hiện công bố thông tin và báo cáo UBCKNN chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục theo quy định.

Không được ký mới và gia hạn các hợp đồng liên quan đến dịch vụ cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ngừng cho vay vốn để thực hiện giao dịch ký quỹ và báo cáo UBCKNN trong vòng 48 giờ kể từ khi bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Chứng khoán Hòa Bình cũng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TTBTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán