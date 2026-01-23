Haxaco báo lãi ròng quý IV/2025 ‘sụt giảm’ 36% so với cùng kỳ

Mới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX, sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với kết quả kinh doanh ghi nhận sụt giảm mạnh.

Theo đó, Haxaco mang về doanh thu thuần hơn 1.513,4 tỷ đồng trong quý IV/2025, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 109,9 tỷ đồng, giảm 25%.

Trong kỳ, chi phí tài chính ghi nhận ở mức hơn 11 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ hơn 32,4 tỷ đồng lên gần 34,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm từ 66,4 tỷ đồng xuống còn 60,5 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Haxaco báo lãi ròng quý IV/2025 đạt gần 38,1 tỷ đồng, giảm 36% so với lãi ròng của quý IV/2024.

Nguồn: HAX

Lũy kế cả năm 2025, Haxaco mang về doanh thu thuần gần 4.650,6 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 39,1 tỷ đồng, giảm 81%.

Theo giải trình của Haxaco, lợi nhuận trong năm 2025 của doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm chủ yếu do quy mô doanh thu hợp nhất giảm và biên lợi nhuận chịu áp lực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường ô tô trong năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Haxaco tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên mức hơn 2.477 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ hơn 261,8 tỷ đồng xuống còn hơn 93,4 tỷ đồng.

Cùng chiều, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 121% so với đầu năm, lên mức hơn 1.457 tỷ đồng, chiếm 59% tổng tài sản. Tại mục này xuất hiện hơn 542,2 tỷ đồng tồn kho là bất động sản,tương ứng giá gốc khu đất diện tích 6.282,6 m2 trên đường Võ Văn Kiệt, TP.HCM.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Haxaco đang ở mức hơn 1.109 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 950,7 tỷ đồng, chiếm 86% tổng nợ.

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng, thù lao của ông Đỗ Tiến Dũng- Chủ tịch HĐQT trong năm 2025 vẫn tăng gần gấp 3 lần mức lương của năm 2024, đạt hơn 1 tỷ đồng. Mức chi trả này phù hợp với phương án đã được cổ đông thông qua tại đại hội thường niên 2025.