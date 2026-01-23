Sáng 23/1: Giá bạc Thượng Hải và COMEX đồng loạt lên đỉnh, chênh lệch cao kỷ lục

Sau nhịp chỉnh nhẹ phiên liền trước, giá bạc vật chất tại Thượng Hải sáng 23/1 bất ngờ tăng “bốc đầu” lên mốc 110,97 USD/ounce, lập kỷ lục chưa từng có. Tính từ đầu năm, giá bạc Thượng Hải đã bật tăng 35% giá trị, trở thành một trong những tài sản tăng giá mạnh nhất thế giới.

Tương tự, giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) cũng chứng kiến đà tăng mạnh lên đỉnh lịch sử, gần chạm ngưỡng 99 USD/ounce.

Mức chênh lệch giữa giá bạc vật chất tại Thượng Hải so với giá bạc trên COMEX (Mỹ) lên tới 12 USD/oz, cao kỷ lục trong lịch sử giao dịch.

Giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) sáng 23/1

Không chỉ tăng sốc trên thị trường thế giới, ở trong nước, giá bạc cũng chính thức lên đỉnh sau khi vượt 100 triệu đồng/kg. Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.698.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.813.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng mạnh 112 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 151 nghìn đồng/lượng chiều bán so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 98.613.000 đồng/thỏi (mua vào) và 101.680.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:34 ngày 23/1.

Bạc tiếp tục được hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất kéo dài, với năm thứ tư liên tiếp thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Điển hình, việc Trung Quốc siết xuất khẩu bạc từ đầu năm 2026 thông qua cơ chế giấy phép đặc biệt, khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt, trong khi nhu cầu công nghiệp và đầu tư tiếp tục tăng. Khi nguồn cung nội địa không kịp đáp ứng, giá tại Trung Quốc bị đẩy lên cao, tạo premium rõ rệt so với mặt bằng phương Tây.﻿

Mặc dù đã tăng rất mạnh trong năm 2025 nhưng Bạc được đánh giá vẫn còn dư địa tăng.

Trên thị trường bạc quốc tế, chuyên gia phân tích kim loại quý cho rằng hiện chưa có tín hiệu cho thấy đà tăng của giá bạc sẽ sớm chững lại, thậm chí kim loại này có thể hướng tới mốc 100 USD/ounce.

Theo CIO Maria Smirnova của Sprott Asset Management Sprott cho biết, tổ chức này vẫn giữ quan điểm lạc quan về bạc trong trung hạn. Các mô hình kỹ thuật mà họ theo dõi dự báo các mốc giá tiếp theo là 63 USD, và thậm chí 100–200 USD/ounce trong vài quý tới theo một số chuyên gia phân tích.

Ngoài yếu tố cung – cầu mang tính cấu trúc, Bạc còn đóng vai trò một nửa như kim loại tiền tệ, nên biến động giá thường song hành với vàng. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, thậm chí quay lại nới lỏng định lượng (QE), đã tạo lực hỗ trợ mạnh cho vàng và bạc. Cùng lúc đó, đồng USD suy yếu và sự sụt giảm của tài sản số, đặc biệt là Bitcoin, khiến dòng tiền phòng thủ quay trở lại kim loại quý.