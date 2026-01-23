Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/1/2026

23-01-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

ITD Công ty Cổ phần Công nghệ ITD : Ngày 02/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 12/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KMT CTCP Kim khí Miền Trung : Cổ đong lớn Nguyễn Thị Hồng Huệ đã bán 300.000 CP do nhu cầu cá nhân. Sau giao dịch, bà Huệ giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1.324.000 CP, tương ứng tỷ lệ 13,45%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 08/01/2026.

KMT CTCP Kim khí Miền Trung : Cổ đông lớn Nguyễn Quỳnh Hoa đã mua 300.000 CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Sau giao dịch, bà Hoa nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1.100.000 CP, tương ứng tỷ lệ 11,17%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 15/01/2026.

VNT CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương : Công ty cổ phần Transimex đã không mua được cổ phiếu nào trong tổng số 100.000 CP đăng ký do giá trị thị trường biến động chưa phù hợp. Sau giao dịch, Transimex vẫn giữ nguyên số lượng cổ phiếu nắm giữ ở mức 3.740.370 CP, tương ứng tỷ lệ 22,47%. Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 19/12/2025 đến 16/01/2026.

GMA Công ty cổ phần G-Automobile : Bà Trần Thị Thanh Tú đã bán toàn bộ 2.925.000 CP. Sau giao dịch, bà Tú không còn nắm giữ cổ phiếu GMA (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra trong ngày 19/01/2025.

HNG CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai : Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã bán toàn bộ 91.375.000 CP. Sau giao dịch, tổ chức này không còn nắm giữ cổ phiếu HNG (tỷ lệ 0%). Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 12/01/2026 đến 16/01/2026.

HNM CTCP Sữa Hà Nội : Kế toán trưởng Phạm Tùng Lâm đã mua 8.000.000 CP. Sau giao dịch, ông Lâm nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 8.425.000 CP, tương ứng tỷ lệ 18,98%. Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 19/12/2025 đến 16/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BPC Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn : Ông Lê Công Hùng, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 500.000 CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong giai đoạn từ ngày 26/01/2026 đến 23/02/2026.

BCF Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phạm Hoàng Thái đăng ký mua 500.000 CP nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trong giai đoạn từ ngày 28/01/2026 đến 26/02/2026.

