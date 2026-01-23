HSC chốt ngày chi hơn 400 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã: HCM, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về tạm ứng cổ tức 2025 bằng tiền với tỷ lệ 4%.



Ngày đăng ký cuối cùng là 6/2/2026. Ngày thanh toán là 10/3/2026. Với hơn 1,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HSC sẽ chi hơn 430 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Về hoạt động kinh doanh, HSC vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 ghi nhận doanh thu hoạt động 1.398 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động cho vay với 731 tỷ đồng, tăng 43%; doanh thu môi giới gần 286 tỷ đồng, tăng 52%. Riêng lãi từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 27% về mức 347 tỷ đồng.

HSC ghi nhận chi phí đi vay và chi phí môi giới tăng ở mức gần 50%, lần lượt chiếm 470 tỷ đồng và 212 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý cũng tăng hơn 42% lên 147 tỷ đồng.

Kết quả, HSC báo lãi trước thuế 402 tỷ đồng, tăng 41% và lợi nhuận sau thuế gần 319 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung cả năm, Chứng khoán HSC đạt doanh thu hoạt động ở mức 5.136 tỷ đồng. Lãi trước thuế 1.474 tỷ đồng, tăng 14%; lãi sau thuế đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024.

Đến cuối năm 2025, quy mô tài sản của HSC được mở rộng thêm 50% lên gần 46.500 tỷ đồng.

Trong đó, danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá thị trường gần 13.800 tỷ đồng, cao hơn 73% so với đầu năm. Trong năm, công ty đã gia tăng nắm giữ với các khoản mục cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ tiền gửi.

Đối với danh mục cổ phiếu, HSC ghi nhận giá gốc gần 3.900 tỷ đồng, tăng 75% so với đầu năm. Các mã chiếm tỷ trọng lớn như TCB, VPB, HPG, MWG, STB, ACB, VTP, FRT, CTG…. Ngược lại, công ty đã giảm mạnh tỷ trọng với cổ phiếu FPT, từ 676 tỷ đồng về còn 24,7 tỷ đồng theo giá thị trường.