Cổ phiếu của Vicem Hải Vân có khả năng bị hủy niêm yết

Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản gửi Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân (Vicem Hải Vân, MCK: HVX) liên quan đến khả năng hủy niêm yết cổ phiếu.

Theo văn bản này, ngày 12/3/2025, HoSE đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu HVX của Vicem Hải Vân vào diện kiểm soát kể từ ngày 19/3/2025. Lý do, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Đến ngày 19/1/2026, HoSE nhận được Báo cáo tài chính Quý IV/2025 của công ty. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của công ty âm 45,7 tỷ đồng.

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 47 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025: "1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: e) Hoạt động kinh doanh bị thua lỗ trên báo cáo tài chính năm được kiểm toán trong 03 năm liên tục gần nhất hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính được kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét", HoSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc nếu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là số âm.

Trước đó, Vicem Hải Vân đã có giải trình gửi UBCKNN và HoSE về các biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Cụ thể, phía doanh nghiệp cho biết, thực hiện quý IV/2025 sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn do: nhu cầu xi măng thấp, công trình xây dựng dân dụng mới chưa được khởi công nhiều, các công trình dự án chậm triển khai, cạnh tranh khốc liệt về giá bán giữa các đơn vị sản xuất xi măng đặc biệt tại khu vực miền Trung do áp lực tồn kho sản phẩm, dư thừa năng lực sản xuất.

Trên cơ sở dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Vicem Hải Vân đã xây dựng các kịch bản điều hành sản xuất kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá sát tình hình thực tiễn trên các lĩnh vực chính để điều hành quyết liệt.

Gia tăng sản lượng xi măng gia công, giữ vững thị phần, ổn định chất lượng để tăng tính cạnh tranh. Triệt để thực hiện việc tiết giảm các chi phí trong sản xuất kinh doanh, tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu; rà soát các chi phí chưa thực sự cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Gia công thêm xi măng rời, bao mang thương hiệu Vicem Hải Vân ở phía Bắc để bán vào các công trình trọng điểm có tỷ suất lợi nhuận cao nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ để tăng lợi nhuận tiến đến kinh doanh có lãi, bù lỗ

Lắp thêm si lô chứa để tạo điều kiện xuất hàng nhanh chóng, tăng sản lượng xuất hàng theo từng ngày, từng quý,..