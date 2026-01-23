Hủy tư cách công ty đại chúng của Imexco, Lilama 45.4

Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp và Đầu tư TP.HCM (Imexco; trụ sở tại 56-58 Phú Thọ, Phường Minh Phụng, TP.HCM).

Imexco được thành lập từ 1983, ngành, nghề kinh doanh chính là thu mua, gia công, chế biến và kinh doanh các mặt hàng nông lâm, thuỷ hải sản,... để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; sản xuất, mua bán các sản phẩm ngành may; cho thuê kho xưởng, mặt bằng phục vụ mục đích kinh doanh;...

UBCKNN cũng hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Lilama 45.4 (trụ sở tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Xa lộ Hà Nội, Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Doanh nghiệp này được thành lập năm 1979 và bắt đầu hoạt động dưới mô hình là công ty cổ phần vào năm 2006 với vốn 11,2 tỷ đồng. Ngày 21/12/2009, cổ phiếu Lilama 45.4 đã được giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán HoSE với mã L44.

Đến năm 2018, HNX đã có quyết định hủy niêm yết và chuyển cổ phiếu L44 sang giao dịch tại sàn UPCOM.

Trước đó, hồi đầu tháng 12/2025, Lilama 45.4 bị xử phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và năm 2024. Ngoài ra, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ở chiều ngược lại, UBCKNN xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Hạ tầng GELEX. Cụ thể, căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 04/HTGL/BC-TCKH ngày 14/1/2026, Hạ tầng GELEX đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng từ ngày 15/01/2026.