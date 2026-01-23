Lễ Hằng thuận "trên đỉnh núi" của con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sáng ngày 22/1/2026, trong không gian thanh tịnh tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn (Nha Trang), Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng) đã chính thức thực hiện lễ Hằng thuận, cột mốc quan trọng trong hành trình về chung một nhà của cặp đôi trai tài - gái sắc.

Không gian lễ Hằng thuận trang nghiêm trên đỉnh núi Chín Khúc

Lễ Hằng thuận của cặp đôi Minh Hoàng – Phương Nhi diễn ra đầy trang trọng và truyền thống. Địa điểm được lựa chọn là ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi Chín Khúc với tầm nhìn ôm trọn vịnh Nha Trang.

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn là nơi doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và á hậu Phương Nhi thực hiện lễ Hằng thuận. Điểm nhấn rực rỡ nhất chính là tòa bảo tháp cao 39m với 13 tầng dát vàng lộng lẫy, bên trong tôn trí 49 pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc quý.

Cặp đôi mặc trang phục chất liệu lụa sắc vàng khi thực hiện nghi lễ.

Trong bộ áo dài lụa màu vàng nghệ thêu hoa sen tinh xảo, "thần tiên tỷ tỷ" Phương Nhi toát lên vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng. Sánh đôi bên cô, chú rể Minh Hoàng lịch lãm trong thiết kế áo dài đồng điệu với họa tiết sơn thủy.

Tại buổi lễ, cô dâu diện áo dài lụa thêu hoa sen tông vàng đồng điệu với áo dài thêu họa tiết mặt trời, đỉnh núi tôn vẻ mạnh mẽ của chú rể. Ảnh:

"Mãn nhãn" màn rước dâu bằng xe điện VF 9 mui trần màu hồng độc bản

Điểm nhấn thú vị nhất và khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao chính là phương tiện di chuyển sau buổi lễ. Để chiều lòng sở thích yêu màu hồng nổi tiếng của bà xã, thiếu gia Minh Hoàng đã đích thân cầm lái chiếc VinFast VF 9 mui trần màu hồng để đưa đón nàng hậu.

Với kích thước tương đương các dòng xe full-size đình đám như Lexus LX 570 hay BMW X7, VF9 không chỉ khẳng định đẳng cấp mà còn thể hiện sự mạnh mẽ và tiên phong trong công nghệ.

Á hậu Phương Nhi rạng rỡ trong ngày vui trọng đại.

Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast.

﻿Á hậu Phương Nhi tên đầy đủ là Nguyễn Phương Nhi, quê Thanh Hóa. Cô được công chúng biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Người đẹp cao 1,7 m, hiện theo học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Ảnh: Louis Wu﻿