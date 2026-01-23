Doanh nghiệp bán hàng ở sân bay, năm ngoái thu hơn 3.300 tỷ

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, mã: SAS) công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý 42025 với kết quả kinh doanh tích cực.

Doanh thu thuần quý 4/2025 đạt hơn 976 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ghi nhận ở mức hơn 276 tỷ đồng, giảm 8,3% nên lợi nhuận gộp lên gần 700 tỷ đồng, tăng 43,4%.

Ngoài ra SASCO ghi nhận doanh thu tài chính gần 140 tỷ đồng, tăng 133% so với quý 4/2024. Chi phí tài chính ở mức hơn 1 tỷ đồng, giảm hơn 90%. Chi phí bán hàng hơn 227 tỷ đồng, giảm 7,3%. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 133 tỷ đồng, giảm 10%.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế SASCO đạt hơn 367 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần so với quý 4/2024. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất kể từ năm 2015.

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận sản xuất kinh doanh tăng mạnh chủ yếu do ghi nhận khoản bù lợi nhuận của hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời công ty kiểm soát tốt chi phí góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh chủ yếu do cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn bên ngoài tăng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận khác ghi nhận âm gần 45 tỷ đồng do phát sinh tiền thuê đất truy thu bổ sung từ năm 2015 - 2024 theo quy định pháp luật.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của công ty này đạt hơn 3.315 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 695 tỷ đồng, tăng gần 65%.

Thông tin trên website công ty cho biết họ được thành lập năm 1993. Sasco đã phát triển chuỗi dịch vụ chất lượng cao như dịch vụ phòng chờ thương gia, kinh doanh hàng miễn thuế & thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương, dịch vụ ẩm thực, vận chuyển, du lịch…

SAS do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch và vợ là bà Lê Hồng Thủy Tiên làm thành viên HĐQT. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sasco đạt 2.464 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, công ty sở hữu 393 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (tăng 81,1%); 586 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng (tăng 9,12%); và 69 tỷ đồng hàng tồn kho (giảm 68,6%).